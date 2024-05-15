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США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен
США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен - 15.05.2024, ПРАЙМ
США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен
Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:40+0300
2024-05-15T14:40+0300
2024-05-15T14:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Американский дипломат посетил с визитом Киев, где выступил на пресс-конференции."Мы не поощряем и не даем возможности ударов за пределами Украины", - сказал он.Блинкен добавил, что Украина сама должна принимать решения о проведении операций, а также о начале переговоров с Россией.
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энтони блинкен, украина, россия
Спецоперация на Украине, Энтони Блинкен, УКРАИНА, РОССИЯ
США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен
Блинкен: США по-прежнему не дают Украине возможности наносить удары вне своей территории
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Американский дипломат посетил с визитом Киев, где выступил на пресс-конференции.
"Мы не поощряем и не даем возможности ударов за пределами Украины", - сказал он.
Блинкен добавил, что Украина сама должна принимать решения о проведении операций, а также о начале переговоров с Россией.
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