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США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен

США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен - 15.05.2024, ПРАЙМ

США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен

Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:40+0300

2024-05-15T14:40+0300

2024-05-15T14:41+0300

спецоперация на украине

энтони блинкен

украина

россия

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Американский дипломат посетил с визитом Киев, где выступил на пресс-конференции."Мы не поощряем и не даем возможности ударов за пределами Украины", - сказал он.Блинкен добавил, что Украина сама должна принимать решения о проведении операций, а также о начале переговоров с Россией.

https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848188004.html

украина

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энтони блинкен, украина, россия