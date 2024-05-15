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США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен - 15.05.2024, ПРАЙМ
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США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен
США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен - 15.05.2024, ПРАЙМ
США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен
Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:40+0300
2024-05-15T14:41+0300
спецоперация на украине
энтони блинкен
украина
россия
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Американский дипломат посетил с визитом Киев, где выступил на пресс-конференции."Мы не поощряем и не даем возможности ударов за пределами Украины", - сказал он.Блинкен добавил, что Украина сама должна принимать решения о проведении операций, а также о начале переговоров с Россией.
https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848188004.html
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энтони блинкен, украина, россия
Спецоперация на Украине, Энтони Блинкен, УКРАИНА, РОССИЯ
14:40 15.05.2024 (обновлено: 14:41 15.05.2024)
 
США не дают Украине наносить удары вне своей территории, заявил Блинкен

Блинкен: США по-прежнему не дают Украине возможности наносить удары вне своей территории

© CC BY 2.0 / U.S. Embassy JerusalemГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Embassy Jerusalem
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вашингтон не предоставляет Украине возможности и не стимулирует атаковать территории за ее пределами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Американский дипломат посетил с визитом Киев, где выступил на пресс-конференции.
"Мы не поощряем и не даем возможности ударов за пределами Украины", - сказал он.
Блинкен добавил, что Украина сама должна принимать решения о проведении операций, а также о начале переговоров с Россией.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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11:57
 
Спецоперация на УкраинеЭнтони БлинкенУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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