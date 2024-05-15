https://1prime.ru/20240515/ssha-848217851.html
В США назвали "самую активную" угрозу выборами
В США назвали "самую активную" угрозу выборами - 15.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали "самую активную" угрозу выборами
Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T22:32+0300
2024-05-15T22:32+0300
2024-05-15T22:32+0300
политика
сша
выборы в сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор национальной разведки Аврил Хайнс. "Россия остается наиболее активной иностранной угрозой нашим выборам", — сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената США. По ее словам, число иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы США растет. "Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран", — уточнила глава американской национальной разведки. На Западе часто звучат обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в США, однако при этом никаких доказательств не приводилось. В РФ отвергают все обвинения и называют подобные заявления голословными. Выборы президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, будут между действующим главой государства, демократом Байденом, и бывшим лидером, республиканцем Трампом. Оба кандидата уже собрали достаточно голосов делегатов для номинации от своих партий. Их соперники отказались от борьбы.
https://1prime.ru/20240515/nato-848188692.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, выборы в сша, джо байден, дональд трамп
Политика, США, выборы в США, Джо Байден, Дональд Трамп
В США назвали "самую активную" угрозу выборами
Спецслужбы США считают Россию "самой активной" угрозой выборам
ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор национальной разведки Аврил Хайнс.
"Россия остается наиболее активной иностранной угрозой нашим выборам", — сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената США.
По ее словам, число иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы США растет.
"Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран", — уточнила глава американской национальной разведки.
На Западе часто звучат обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в США, однако при этом никаких доказательств не приводилось. В РФ отвергают все обвинения и называют подобные заявления голословными.
"НАТО просто развалится". Раскрыто, как Трамп уничтожит альянс
Выборы президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, будут между действующим главой государства, демократом Байденом, и бывшим лидером, республиканцем Трампом. Оба кандидата уже собрали достаточно голосов делегатов для номинации от своих партий. Их соперники отказались от борьбы.