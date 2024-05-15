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В США назвали "самую активную" угрозу выборами - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В США назвали "самую активную" угрозу выборами
В США назвали "самую активную" угрозу выборами - 15.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали "самую активную" угрозу выборами
Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T22:32+0300
2024-05-15T22:32+0300
политика
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор национальной разведки Аврил Хайнс. "Россия остается наиболее активной иностранной угрозой нашим выборам", — сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената США. По ее словам, число иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы США растет. "Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран", — уточнила глава американской национальной разведки. На Западе часто звучат обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в США, однако при этом никаких доказательств не приводилось. В РФ отвергают все обвинения и называют подобные заявления голословными. Выборы президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, будут между действующим главой государства, демократом Байденом, и бывшим лидером, республиканцем Трампом. Оба кандидата уже собрали достаточно голосов делегатов для номинации от своих партий. Их соперники отказались от борьбы.
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сша, выборы в сша, джо байден, дональд трамп
Политика, США, выборы в США, Джо Байден, Дональд Трамп
22:32 15.05.2024
 
В США назвали "самую активную" угрозу выборами

Спецслужбы США считают Россию "самой активной" угрозой выборам

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 15 мая — ПРАЙМ. Спецслужбы США считают Россию "самой активной иностранной угрозой" для американских выборов, также в этом списке указаны Китай и Иран, заявила директор национальной разведки Аврил Хайнс.
"Россия остается наиболее активной иностранной угрозой нашим выборам", — сказала Хайнс на слушаниях в комитете сената США.
По ее словам, число иностранных акторов, которые якобы хотят вмешаться в выборы США растет.
"Наиболее значимыми среди тех, кто вовлечен в иностранное вмешательство в контексте выборов США, являются Россия, Китай и Иран", — уточнила глава американской национальной разведки.
На Западе часто звучат обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы в США, однако при этом никаких доказательств не приводилось. В РФ отвергают все обвинения и называют подобные заявления голословными.
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
"НАТО просто развалится". Раскрыто, как Трамп уничтожит альянс
12:04
Выборы президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, будут между действующим главой государства, демократом Байденом, и бывшим лидером, республиканцем Трампом. Оба кандидата уже собрали достаточно голосов делегатов для номинации от своих партий. Их соперники отказались от борьбы.
 
ПолитикаСШАвыборы в СШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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