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Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ
Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ
Цель российской армии не в том, чтобы ворваться в Харьков, а в том, чтобы вынудить ВСУ перебросить часть войск на новый фронт, пишет хорватское издание Advance. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:48+0300
2024-05-15T15:48+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Цель российской армии не в том, чтобы ворваться в Харьков, а в том, чтобы вынудить ВСУ перебросить часть войск на новый фронт, пишет хорватское издание Advance."Не стоит ожидать, что русские "вихрем" ворвутся прямо в Харьков. Им и раньше была несвойственна такая тактика. Вероятно, российские войска предпочитают взять под контроль большое пространство, прежде чем двинутся на важный город при поддержке с воздуха и пользуясь "выжженой землей"", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПлан Москвы по открытию нового фронта в Харьковской области Украины уже сформирован. Целью России является оказание давления на украинские силы, которые уже исчерпаны и с трудом удерживают оборонительные позиции на юге и юго-востоке. Русские вошли с небольшими силами, но быстро продвигаются в границах региона, захватывая населенные пункты, отмечается в публикации.Кроме того, цель России - оттянуть больше украинских сил с востока. Российские войска контролируют почти всю территорию восточной Луганской области и планируют продвигаться в Харьковскую область, заметили в издании.Минобороны России сообщило, что российские военные заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Волчанск и Борисовку. Ганчев также заявил, что западная и северная части Волчанска находятся под контролем российских войск, и ВСУ не смогут долго сопротивляться из-за активного применения Россией военной авиации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
15:48 15.05.2024
 
Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ

Advance: Россия стремится максимально рассредоточить ВСУ по всему фронту

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Цель российской армии не в том, чтобы ворваться в Харьков, а в том, чтобы вынудить ВСУ перебросить часть войск на новый фронт, пишет хорватское издание Advance.
"Не стоит ожидать, что русские "вихрем" ворвутся прямо в Харьков. Им и раньше была несвойственна такая тактика. Вероятно, российские войска предпочитают взять под контроль большое пространство, прежде чем двинутся на важный город при поддержке с воздуха и пользуясь "выжженой землей"", — сказано в публикации.
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План Москвы по открытию нового фронта в Харьковской области Украины уже сформирован. Целью России является оказание давления на украинские силы, которые уже исчерпаны и с трудом удерживают оборонительные позиции на юге и юго-востоке. Русские вошли с небольшими силами, но быстро продвигаются в границах региона, захватывая населенные пункты, отмечается в публикации.
Кроме того, цель России - оттянуть больше украинских сил с востока. Российские войска контролируют почти всю территорию восточной Луганской области и планируют продвигаться в Харьковскую область, заметили в издании.
Минобороны России сообщило, что российские военные заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Волчанск и Борисовку. Ганчев также заявил, что западная и северная части Волчанска находятся под контролем российских войск, и ВСУ не смогут долго сопротивляться из-за активного применения Россией военной авиации.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия
Вчера, 14:42
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУНовости
 
 
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