https://1prime.ru/20240515/strategiya-848202789.html

Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ

Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ - 15.05.2024, ПРАЙМ

Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ

Цель российской армии не в том, чтобы ворваться в Харьков, а в том, чтобы вынудить ВСУ перебросить часть войск на новый фронт, пишет хорватское издание Advance. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:48+0300

2024-05-15T15:48+0300

2024-05-15T15:48+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03a22ef42c6fb483833469793d56ecc8.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Цель российской армии не в том, чтобы ворваться в Харьков, а в том, чтобы вынудить ВСУ перебросить часть войск на новый фронт, пишет хорватское издание Advance."Не стоит ожидать, что русские "вихрем" ворвутся прямо в Харьков. Им и раньше была несвойственна такая тактика. Вероятно, российские войска предпочитают взять под контроль большое пространство, прежде чем двинутся на важный город при поддержке с воздуха и пользуясь "выжженой землей"", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПлан Москвы по открытию нового фронта в Харьковской области Украины уже сформирован. Целью России является оказание давления на украинские силы, которые уже исчерпаны и с трудом удерживают оборонительные позиции на юге и юго-востоке. Русские вошли с небольшими силами, но быстро продвигаются в границах региона, захватывая населенные пункты, отмечается в публикации.Кроме того, цель России - оттянуть больше украинских сил с востока. Российские войска контролируют почти всю территорию восточной Луганской области и планируют продвигаться в Харьковскую область, заметили в издании.Минобороны России сообщило, что российские военные заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Волчанск и Борисовку. Ганчев также заявил, что западная и северная части Волчанска находятся под контролем российских войск, и ВСУ не смогут долго сопротивляться из-за активного применения Россией военной авиации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, новости