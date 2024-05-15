https://1prime.ru/20240515/toyota-848177675.html

"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек

"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек - 15.05.2024, ПРАЙМ

"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек

Toyota объявила о выпуске хэтчбэка популярной Corolla в 2025 году. Это будет машина с низкой посадкой, легким весом и форсированным двигателем, сообщает портал... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:05+0300

2024-05-15T11:05+0300

2024-05-15T11:05+0300

авто

toyota

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Toyota объявила о выпуске хэтчбэка популярной Corolla в 2025 году. Это будет машина с низкой посадкой, легким весом и форсированным двигателем, сообщает портал 32cars.ru.В модельном году Toyota Corolla Hatchback будет доступна в комплектациях SE, Nightshade и XSE. Все версии оснащены фирменной системой безопасности и мультимедийкой с восьмидюймовым экраном, поддерживающей беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом — двухлитровый двигатель Dynamic-Force, средний расход топлива - семь литров на сто километров для топовой версии.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЦены - неизменны. Базовая версия SE стоит 23,5 тысяч долларов (примерно 2,15 миллиона рублей) и включает автоматический климат-контроль, электронный стояночный тормоз и четыре USB-порта.Осенью 2022-го на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления Toyota заявила об уходе с российского рынка. Компания также решила закрыть сборочную площадку в Шушарах. В 2024-м бывший завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.

https://1prime.ru/20240411/toyota-847300998.html

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авто, toyota