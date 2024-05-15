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"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек - 15.05.2024, ПРАЙМ
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"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек
"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек
Toyota объявила о выпуске хэтчбэка популярной Corolla в 2025 году. Это будет машина с низкой посадкой, легким весом и форсированным двигателем, сообщает портал... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:05+0300
2024-05-15T11:05+0300
авто
toyota
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Toyota объявила о выпуске хэтчбэка популярной Corolla в 2025 году. Это будет машина с низкой посадкой, легким весом и форсированным двигателем, сообщает портал 32cars.ru.В модельном году Toyota Corolla Hatchback будет доступна в комплектациях SE, Nightshade и XSE. Все версии оснащены фирменной системой безопасности и мультимедийкой с восьмидюймовым экраном, поддерживающей беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом — двухлитровый двигатель Dynamic-Force, средний расход топлива - семь литров на сто километров для топовой версии.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЦены - неизменны. Базовая версия SE стоит 23,5 тысяч долларов (примерно 2,15 миллиона рублей) и включает автоматический климат-контроль, электронный стояночный тормоз и четыре USB-порта.Осенью 2022-го на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления Toyota заявила об уходе с российского рынка. Компания также решила закрыть сборочную площадку в Шушарах. В 2024-м бывший завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.
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авто, toyota
Авто, Toyota
11:05 15.05.2024
 
"Бешеная табуретка": Toyota готовит дикий хэтчбек

Toyota готовит "бешеную табуретку": состоялся анонс новой Corolla 2025 года

Toyota сократила выплаты директорам по итогам 2011-12 фингода почти на 43% - агентство
Toyota сократила выплаты директорам по итогам 2011-12 фингода почти на 43% - агентство
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Toyota объявила о выпуске хэтчбэка популярной Corolla в 2025 году. Это будет машина с низкой посадкой, легким весом и форсированным двигателем, сообщает портал 32cars.ru.
В модельном году Toyota Corolla Hatchback будет доступна в комплектациях SE, Nightshade и XSE. Все версии оснащены фирменной системой безопасности и мультимедийкой с восьмидюймовым экраном, поддерживающей беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом — двухлитровый двигатель Dynamic-Force, средний расход топлива - семь литров на сто километров для топовой версии.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Цены - неизменны. Базовая версия SE стоит 23,5 тысяч долларов (примерно 2,15 миллиона рублей) и включает автоматический климат-контроль, электронный стояночный тормоз и четыре USB-порта.
Осенью 2022-го на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления Toyota заявила об уходе с российского рынка. Компания также решила закрыть сборочную площадку в Шушарах. В 2024-м бывший завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota
11 апреля, 14:22
 
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