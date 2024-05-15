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Украинские военкомы устроили "жесточайшую облаву" в Херсоне

Украинские военкомы устроили "жесточайшую облаву" в Херсоне - 15.05.2024, ПРАЙМ

Украинские военкомы устроили "жесточайшую облаву" в Херсоне

Командированные с западной Украины сотрудники военкоматов устроили тотальную облаву в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье города... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:21+0300

2024-05-15T17:21+0300

2024-05-15T17:51+0300

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ГЕНИЧЕСК, 15 мая — ПРАЙМ. Командированные с западной Украины сотрудники военкоматов устроили тотальную облаву в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье города Херсон. В начале мая в Херсон прибыли сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования) из западных регионов Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с номерами Одессы и Киева. Они пытаются захватить как можно больше людей, даже если у них есть документы на отсрочку."Новый закон о мобилизации начнет действовать 18 мая. А 14 мая жители Центрального, который до 2023 года был Суворовским микрорайоном, и микрорайона ХБК подверглись жесточайшей облаве со стороны ТЦК", — сообщил подпольщик. По словам участника сопротивления, военкомы с западной Украины не скрывают перед задержанными херсонцами, что у них приказ "хватать вообще всех мужчин без разбора" и что "в этот раз никому пропетлять и отмазаться не получится". В подполье подчеркнули, что Киев, осознавая неизбежность сдачи Херсона, начал "карательную мобилизационную кампанию".В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

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