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"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
Украина может проиграть уже в 2025 году, считает военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью словацкому изданию Pravda. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T21:56+0300
2024-05-15T21:56+0300
2024-05-15T21:56+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина может проиграть уже в 2025 году, считает военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью словацкому изданию Pravda."Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет", — отметил он.Зеленского предупреждают, что Украину ждет поражение из-за острой нехватки вооружения и личного состава.Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.Как сообщается, российские военные всё чаще используют беспилотники за пределами передовых позиций на территории Украины. Благодаря этому они получают информацию о местоположении критически важных объектов и вооружений. Затем они наносят удары по этим целям с помощью тактических ракет.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СВО
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
Аналитик Грессел: долгосрочная перспектива Украины вызывает опасения
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ.
Украина может проиграть уже в 2025 году, считает военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью
словацкому изданию Pravda.
"Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет", — отметил он.
Зеленского предупреждают, что Украину ждет поражение из-за острой нехватки вооружения и личного состава.
Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
На Украине введены аварийные отключения электричества
Как сообщается, российские военные всё чаще используют беспилотники за пределами передовых позиций на территории Украины. Благодаря этому они получают информацию о местоположении критически важных объектов и вооружений. Затем они наносят удары по этим целям с помощью тактических ракет.