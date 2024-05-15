https://1prime.ru/20240515/ukraina-848217700.html

"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте

"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте - 15.05.2024, ПРАЙМ

"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте

Украина может проиграть уже в 2025 году, считает военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью словацкому изданию Pravda. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T21:56+0300

2024-05-15T21:56+0300

2024-05-15T21:56+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

сво

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина может проиграть уже в 2025 году, считает военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью словацкому изданию Pravda."Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет", — отметил он.Зеленского предупреждают, что Украину ждет поражение из-за острой нехватки вооружения и личного состава.Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.Как сообщается, российские военные всё чаще используют беспилотники за пределами передовых позиций на территории Украины. Благодаря этому они получают информацию о местоположении критически важных объектов и вооружений. Затем они наносят удары по этим целям с помощью тактических ракет.

https://1prime.ru/20240515/ukraina-848216640.html

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украина, владимир зеленский, сво