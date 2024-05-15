США разгоняют цены на запретный уран - 15.05.2024, ПРАЙМ
США разгоняют цены на запретный уран
Президент США Джо Байден подписал анонсированный ранее закон о запрете импорта российского урана. Он запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана,... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T08:00+0300
2024-05-15T08:00+0300
2024-05-15T08:00+0300
мнения аналитиков
уран
поставки урана
обогащение урана
урановая политика
?1715749200
Президент США Джо Байден подписал анонсированный ранее закон о запрете импорта российского урана. Он запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями. Документ уже получил одобрение Сената и вступит в силу спустя 90 дней после подписания. Но есть и исключения – импорт российского урана в США все-таки возможен, если это отвечает национальным интересам Штатов и необходимо для поддержки работы атомных реакторов. Это неудивительно, если учесть, что собственное производство урана в стране падает, и отказ от российского сырья потребует значительных инвестиций и восстановления объемов выработки предприятий. По данным Минэнерго США, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 американских коммерческих реакторов в США, что делает ее главным иностранным поставщиком. Американские ограничения в таком виде – новость не сегодняшнего дня. Уже с декабря, когда Палата представителей поддержала эту инициативу, их начали закладывать в стоимость урана на мировых рынках.Этот фактор, наряду с принятыми на климатической конференции в конце 2023 года решениями об утроении потенциала мировой ядерной энергетики к 2050 году спровоцировал ускорение роста цен в начале года, до уровня выше 100 за фунт. С того момента прошла коррекция и котировки два месяца курсируют в районе 90 долларов, что по-прежнему близко к многолетним максимумам. Россия – не единственная страна, где добывают уран. Ее конкуренты в этой сфере – Канада, Австралия, Казахстан, западноафриканские государства. Проблема в том, что для работы атомных реакторов необходимо обогащенное сырье, а его производит только Россия. Конкуренцию может составить европейская транснациональная компания URENCO, но ее мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определенными трудностями, и это тоже влияет на цены. Уже сейчас их рост уже подогревают ограничения в производстве казахстанского урана, вызванные дефицитом серной кислоты, а также операционные проблемы в Нигере. То есть дефицит и подорожание уже присутствуют. Вероятно, что мы увидим еще более существенное подорожание. На российской атомной отрасли это вряд ли это скажется критичным образом. Россия сможет реализовать уран другим странам, где востребовано наше качественное и высококонкурентное сырье. Кроме того, без нашего урана могут забуксовать многие проекты "зеленой" энергетики, долго и старательно продвигаемые на Западе. Поэтому не исключено, что его будут покупать через посредников, как это уже происходит с прочими ископаемыми энергоносителями. Эксперт - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"
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2024
Александр Бахтин
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Александр Бахтин
мнения аналитиков, уран, поставки урана, обогащение урана, урановая политика
Мнения аналитиков, уран, поставки урана, обогащение урана, урановая политика
Президент США Джо Байден подписал анонсированный ранее закон о запрете импорта российского урана. Он запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями. Документ уже получил одобрение Сената и вступит в силу спустя 90 дней после подписания.
Но есть и исключения – импорт российского урана в США все-таки возможен, если это отвечает национальным интересам Штатов и необходимо для поддержки работы атомных реакторов. Это неудивительно, если учесть, что собственное производство урана в стране падает, и отказ от российского сырья потребует значительных инвестиций и восстановления объемов выработки предприятий.
По данным Минэнерго США, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 американских коммерческих реакторов в США, что делает ее главным иностранным поставщиком. Американские ограничения в таком виде – новость не сегодняшнего дня. Уже с декабря, когда Палата представителей поддержала эту инициативу, их начали закладывать в стоимость урана на мировых рынках.
Этот фактор, наряду с принятыми на климатической конференции в конце 2023 года решениями об утроении потенциала мировой ядерной энергетики к 2050 году спровоцировал ускорение роста цен в начале года, до уровня выше 100 за фунт. С того момента прошла коррекция и котировки два месяца курсируют в районе 90 долларов, что по-прежнему близко к многолетним максимумам.
Россия – не единственная страна, где добывают уран. Ее конкуренты в этой сфере – Канада, Австралия, Казахстан, западноафриканские государства. Проблема в том, что для работы атомных реакторов необходимо обогащенное сырье, а его производит только Россия. Конкуренцию может составить европейская транснациональная компания URENCO, но ее мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определенными трудностями, и это тоже влияет на цены.
Уже сейчас их рост уже подогревают ограничения в производстве казахстанского урана, вызванные дефицитом серной кислоты, а также операционные проблемы в Нигере. То есть дефицит и подорожание уже присутствуют. Вероятно, что мы увидим еще более существенное подорожание.
На российской атомной отрасли это вряд ли это скажется критичным образом. Россия сможет реализовать уран другим странам, где востребовано наше качественное и высококонкурентное сырье. Кроме того, без нашего урана могут забуксовать многие проекты "зеленой" энергетики, долго и старательно продвигаемые на Западе. Поэтому не исключено, что его будут покупать через посредников, как это уже происходит с прочими ископаемыми энергоносителями.
Эксперт - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"
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