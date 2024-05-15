https://1prime.ru/20240515/zakharova-848176943.html
Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова
Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова - 15.05.2024, ПРАЙМ
Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова
Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:00+0300
2024-05-15T11:00+0300
2024-05-15T11:05+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мария захарова
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b3c9f89936fb75c7e4a274dca3658b.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала она.Захарова также посоветовала тем, кто в этом сомневается, посетить выставку на Поклонной горе.1 мая в Парке Победы на Пклонной горе в Москве открылась выставка западной трофейной техники, захваченной в зоне СВО.
https://1prime.ru/20240515/blinken-848173935.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8025a3a741eb9251b2dc4f3e69ca07fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, мария захарова, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, УКРАИНА, военная помощь Украине
Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова
Захарова: никакое западное оружие не спасет от краха режим Зеленского
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала она.
Захарова также посоветовала тем, кто в этом сомневается, посетить выставку на Поклонной горе.
1 мая в Парке Победы на Пклонной горе в Москве открылась выставка западной трофейной техники, захваченной в зоне СВО.
Полянский оценил пение Блинкена про красно-бело-синий флаг в Киеве