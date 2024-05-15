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Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова
Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова - 15.05.2024, ПРАЙМ
Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова
Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:00+0300
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спецоперация на украине
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала она.Захарова также посоветовала тем, кто в этом сомневается, посетить выставку на Поклонной горе.1 мая в Парке Победы на Пклонной горе в Москве открылась выставка западной трофейной техники, захваченной в зоне СВО.
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владимир зеленский, мария захарова, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, УКРАИНА, военная помощь Украине
11:00 15.05.2024 (обновлено: 11:05 15.05.2024)
 
Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова

Захарова: никакое западное оружие не спасет от краха режим Зеленского

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала она.
Захарова также посоветовала тем, кто в этом сомневается, посетить выставку на Поклонной горе.
1 мая в Парке Победы на Пклонной горе в Москве открылась выставка западной трофейной техники, захваченной в зоне СВО.
Дмитрий Полянский
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийМария ЗахароваУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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