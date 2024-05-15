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Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова

Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова - 15.05.2024, ПРАЙМ

Ничто не спасет режим Зеленского от краха, заявила Захарова

Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:00+0300

2024-05-15T11:00+0300

2024-05-15T11:05+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мария захарова

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Режиму Владимира Зеленского не поможет никакое западное оружие, его ждет крах, а технику - уничтожение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала она.Захарова также посоветовала тем, кто в этом сомневается, посетить выставку на Поклонной горе.1 мая в Парке Победы на Пклонной горе в Москве открылась выставка западной трофейной техники, захваченной в зоне СВО.

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владимир зеленский, мария захарова, украина, военная помощь украине