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Уже все: новые победы рубля неизбежны

Уже все: новые победы рубля неизбежны - 16.05.2024, ПРАЙМ

Уже все: новые победы рубля неизбежны

В среду, 15 мая, российская валюта продемонстрировала небольшое укрепление по отношению к основным мировым денежным единицам. Курс доллара США снизился на... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T08:55+0300

2024-05-16T08:55+0300

2024-05-16T08:55+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В среду, 15 мая, российская валюта продемонстрировала небольшое укрепление по отношению к основным мировым денежным единицам. Курс доллара США снизился на 0,23%, составив 91,08 рубля за доллар. Евро подешевел на 0,10% до 98,85 рубля за евро. Китайский юань потерял 0,28%, опустившись до отметки 12,57 рубля за юань. Укреплению позиций рубля способствовал ряд факторов. Прежде всего, наблюдалось улучшение ситуации во внешнеторговом балансе России. По данным Центрального Банка РФ, в первом квартале 2024 года положительное сальдо внешней торговли страны увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув $34,4 млрд. При этом, согласно методологии платежного баланса, экспортные поставки сократились на 3,7% до $101,2 млрд, а импорт продемонстрировал более существенное снижение - на 10,5% до $66,8 млрд. Данные Федеральной таможенной службы свидетельствовали о еще более значительном росте профицита внешней торговли - на 13,3% до отметки $38,3 млрд. Вторым фактором поддержки рубля стало увеличение крупнейшими российскими экспортерами объемов продажи валютной выручки. Согласно информации Центробанка, в апреле их чистые продажи валюты выросли на 2% относительно показателя за март, достигнув $13,2 млрд. В-третьих, укреплению рубля способствовало ослабление американского доллара на мировых рынках. Это произошло вследствие публикации данных, указавших на замедление инфляции в США в апреле до 3,4% в годовом исчислении. Инвесторы восприняли эту статистику как сигнал к тому, что Федеральная резервная система может начать смягчение денежно-кредитной политики, начиная с сентября. Согласно данным CME Group, вероятность снижения базовой ставки в сентябре повысилась с 65% до 74,5%. На нефтяном рынке торги в среду завершились ростом котировок. Стоимость одного барреля нефти марки Brent увеличилась на 0,16% до $82,85. В ходе европейской сессии цена на Brent опускалась до двухмесячного минимума, однако затем восстановилась до отметки $83 за баррель. Всплеск аппетита к рисковым активам наблюдался в ходе торговой сессии в США на фоне усиления рыночных ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Это было спровоцировано публикацией данных о замедлении инфляции потребительских цен в США в апреле до 0,3% в месячном исчислении по сравнению с прогнозным значением 0,4%. Перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС вызвали широкое восстановление спроса на рисковые активы, включая рост цен на нефть. Кроме того, дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали данные Министерства энергетики США о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти за неделю по 10 мая. Показатель снизился на 2,508 млн баррелей, что превысило прогнозные -1,35 млн и предыдущее недельное сокращение на 1,362 млн баррелей. Устойчивое снижение резервов нефти в США на еженедельной основе сыграло на руку нефтяным фьючерсам. В четверг, 16 мая, в ходе торгов в Азии стоимость барреля нефти Brent составляла $83,04. Ценовая модель на часовом таймфрейме выглядит благоприятной для дальнейшего восстановления котировок до $83,85 после небольшой коррекции к $82,50. Рост цены выше $84,70 мог бы открыть дорогу к отметке $87,40. На Московской бирже торги открылись ростом по доллару США. В паре доллар/рубль поддержкой выступал уровень 90,90 рубля. Для российской валюты в целом ситуация представлялась стабильной. Позитивные и негативные факторы нивелировали друг друга, и пара доллар/рубль торговалась в боковом тренде около отметки 91 рубль за доллар. На текущий момент сохраняется прогнозный диапазон колебаний на уровне 90-94,50 рубля за доллар. Индекс Мосбиржи вырос на 0,20%, до 3470,72 п., индекс РТС - 0,49%, до 1200,49 п. Хоть индекс Мосбиржи подрос немного, укрепление рубля не дает ему расти. Значение индекса может приподняться до 3483 п., но волновая структура очень неустойчивая. После таких моделей, цена часто резко падает на 50% (3445 п.). Поскольку рубль на утренней сессии торгуется в плюсе, то высока вероятность снижение индекса IMOEX на открытии основной сессии. На вечерних торгах ситуация на рынке будет зависеть от торгов на американской сессии.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи