Мировые рынки на позитиве. Россия особенно отличилась
Мировые рынки на позитиве. Россия особенно отличилась - 16.05.2024, ПРАЙМ
Мировые рынки на позитиве. Россия особенно отличилась
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:15+0300
2024-05-16T09:15+0300
2024-05-16T09:15+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
?1715840118
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы. после заметного подъем в рамках предыдущей сессии, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в диапазоне 80 – 85 долларов, прибавляя утром 0,5% и торгуясь в районе 83,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию в США данных по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии.По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, закончив основную сессию в районе 3 471 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, что позволит нашему рынку продолжить постепенный подъем. Этому способствует стабильная ситуация в ценах на нефть и спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается сделать еще один шаг к отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, является целью волны роста от мартовских минимумов и по достижении которой рынок может перейти в коррекционное снижение.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар снижается на 0,1%, торгуясь в районе 91 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют 0,2% и 0,1%, поднявшись до 99 и 12,58 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем удержание рублем текущих уровней. Стабильная ситуация в ценах на нефть будет способствовать консолидации основных мировых валют. При этом приближение старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат будет сдерживать продажи в рубле. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. Отметим, что текущие позиции американской валюты создают предпосылки для тестирования поддержки на уровне 90 рублей в рамках следующей недели, когда предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вырастет, что окажет поддержку рублю.
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы. после заметного подъем в рамках предыдущей сессии, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в диапазоне 80 – 85 долларов, прибавляя утром 0,5% и торгуясь в районе 83,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию в США данных по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии.
По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, закончив основную сессию в районе 3 471 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок, что позволит нашему рынку продолжить постепенный подъем. Этому способствует стабильная ситуация в ценах на нефть и спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается сделать еще один шаг к отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, является целью волны роста от мартовских минимумов и по достижении которой рынок может перейти в коррекционное снижение.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар снижается на 0,1%, торгуясь в районе 91 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют 0,2% и 0,1%, поднявшись до 99 и 12,58 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем удержание рублем текущих уровней. Стабильная ситуация в ценах на нефть будет способствовать консолидации основных мировых валют. При этом приближение старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат будет сдерживать продажи в рубле. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. Отметим, что текущие позиции американской валюты создают предпосылки для тестирования поддержки на уровне 90 рублей в рамках следующей недели, когда предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вырастет, что окажет поддержку рублю.
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