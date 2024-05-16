https://1prime.ru/20240516/arrizo-848234676.html

Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей

Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей - 16.05.2024, ПРАЙМ

Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей

Седан Chery Arrizo 8, который впервые появился в России год назад, подешевел почти на полмиллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.Сейчас в базовой... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:14+0300

2024-05-16T12:14+0300

2024-05-16T12:14+0300

авто

спрос на легковые авто

chery

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Седан Chery Arrizo 8, который впервые появился в России год назад, подешевел почти на полмиллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.Сейчас в базовой комплектации "Престиж" машина стоит почти три миллиона рублей. Автомобиль в более продвинутой версии предлагают на 100 тысяч дороже. Седан в максимальной комплектации оценивают в 3,1 миллиона. За год все версии автомобиля подешевели на 449,9 тысяч рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеChery Arrizo 8 называют заменой ушедшим из России Toyota Camry или Kia K5. Это довольно крупный автомобиль: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2770 мм.В профиль Arrizo 8 больше напоминает не седан, а лифтбек или фастбек.В российской спецификации у модели три комплектации. И уже в "базе" она имеет 18-дюймовые диски; полностью диодную светотехнику и "туманки"; передние и боковые подушки безопасности, а также шторки; голосовое управление; аудиосистему с восемью динамиками; подогрев передних/задних сидений., перечисляет портал Drom.ru.В октябре 2023 года в Росси запретили ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране и при этом ранее свою деятельность не замораживали. В частности, это автобренды Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank, Great Wall.

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авто, спрос на легковые авто, chery