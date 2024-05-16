Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240516/arrizo-848234676.html
Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей
Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей - 16.05.2024, ПРАЙМ
Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей
Седан Chery Arrizo 8, который впервые появился в России год назад, подешевел почти на полмиллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.Сейчас в базовой... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:14+0300
2024-05-16T12:14+0300
авто
спрос на легковые авто
chery
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Седан Chery Arrizo 8, который впервые появился в России год назад, подешевел почти на полмиллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.Сейчас в базовой комплектации "Престиж" машина стоит почти три миллиона рублей. Автомобиль в более продвинутой версии предлагают на 100 тысяч дороже. Седан в максимальной комплектации оценивают в 3,1 миллиона. За год все версии автомобиля подешевели на 449,9 тысяч рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеChery Arrizo 8 называют заменой ушедшим из России Toyota Camry или Kia K5. Это довольно крупный автомобиль: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2770 мм.В профиль Arrizo 8 больше напоминает не седан, а лифтбек или фастбек.В российской спецификации у модели три комплектации. И уже в "базе" она имеет 18-дюймовые диски; полностью диодную светотехнику и "туманки"; передние и боковые подушки безопасности, а также шторки; голосовое управление; аудиосистему с восемью динамиками; подогрев передних/задних сидений., перечисляет портал Drom.ru.В октябре 2023 года в Росси запретили ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране и при этом ранее свою деятельность не замораживали. В частности, это автобренды Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank, Great Wall.
https://1prime.ru/20240516/avto-848226550.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_081367626b7fd15599cd27f5c5597607.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, chery
Авто, спрос на легковые авто, Chery
12:14 16.05.2024
 
Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей

AutoNews: в России седан Chery Arrizo 8 подешевел на 450 000 рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Седан Chery Arrizo 8, который впервые появился в России год назад, подешевел почти на полмиллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.

Сейчас в базовой комплектации "Престиж" машина стоит почти три миллиона рублей. Автомобиль в более продвинутой версии предлагают на 100 тысяч дороже. Седан в максимальной комплектации оценивают в 3,1 миллиона. За год все версии автомобиля подешевели на 449,9 тысяч рублей.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале

Chery Arrizo 8 называют заменой ушедшим из России Toyota Camry или Kia K5. Это довольно крупный автомобиль: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2770 мм.В профиль Arrizo 8 больше напоминает не седан, а лифтбек или фастбек.
В российской спецификации у модели три комплектации. И уже в "базе" она имеет 18-дюймовые диски; полностью диодную светотехнику и "туманки"; передние и боковые подушки безопасности, а также шторки; голосовое управление; аудиосистему с восемью динамиками; подогрев передних/задних сидений., перечисляет портал Drom.ru.
В октябре 2023 года в Росси запретили ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране и при этом ранее свою деятельность не замораживали. В частности, это автобренды Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank, Great Wall.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Путин поприветствовал сотрудничество России и Китая в автопроме
09:59
 
Автоспрос на легковые автоChery
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала