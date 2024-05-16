Назван китайский седан, подешевевший в России на полмиллиона рублей
AutoNews: в России седан Chery Arrizo 8 подешевел на 450 000 рублей
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Седан Chery Arrizo 8, который впервые появился в России год назад, подешевел почти на полмиллиона рублей, сообщает портал Autonews.ru.
Сейчас в базовой комплектации "Престиж" машина стоит почти три миллиона рублей. Автомобиль в более продвинутой версии предлагают на 100 тысяч дороже. Седан в максимальной комплектации оценивают в 3,1 миллиона. За год все версии автомобиля подешевели на 449,9 тысяч рублей.
Сейчас в базовой комплектации "Престиж" машина стоит почти три миллиона рублей. Автомобиль в более продвинутой версии предлагают на 100 тысяч дороже. Седан в максимальной комплектации оценивают в 3,1 миллиона. За год все версии автомобиля подешевели на 449,9 тысяч рублей.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Chery Arrizo 8 называют заменой ушедшим из России Toyota Camry или Kia K5. Это довольно крупный автомобиль: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2770 мм.В профиль Arrizo 8 больше напоминает не седан, а лифтбек или фастбек.
Chery Arrizo 8 называют заменой ушедшим из России Toyota Camry или Kia K5. Это довольно крупный автомобиль: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2770 мм.В профиль Arrizo 8 больше напоминает не седан, а лифтбек или фастбек.
В российской спецификации у модели три комплектации. И уже в "базе" она имеет 18-дюймовые диски; полностью диодную светотехнику и "туманки"; передние и боковые подушки безопасности, а также шторки; голосовое управление; аудиосистему с восемью динамиками; подогрев передних/задних сидений., перечисляет портал Drom.ru.
В октябре 2023 года в Росси запретили ввоз по параллельному импорту автомобилей тех марок, которые официально представлены в стране и при этом ранее свою деятельность не замораживали. В частности, это автобренды Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank, Great Wall.