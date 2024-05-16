https://1prime.ru/20240516/ator-848229175.html

В АТОР рассказали, как выросла доля отказов россиянам в шенгене за 4 года

В АТОР рассказали, как выросла доля отказов россиянам в шенгене за 4 года - 16.05.2024, ПРАЙМ

В АТОР рассказали, как выросла доля отказов россиянам в шенгене за 4 года

Каждому пятому российскому заявителю в 2023 году отказали в шенгенской визе, доля отказов гражданам РФ в шенгене выросла в 13 раз по сравнению с допандемийным... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:30+0300

2024-05-16T10:30+0300

2024-05-16T10:30+0300

россия

атор

туризм

шенгенская виза

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Каждому пятому российскому заявителю в 2023 году отказали в шенгенской визе, доля отказов гражданам РФ в шенгене выросла в 13 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В 2023 году россияне обращались за шенгеном свыше 520 тысяч раз, и почти в 20% случаев в выдаче визы было отказано. В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась более чем в 13 раз", - сообщили в ассоциации со ссылкой на статистику Еврокомиссии (ЕК). В 2019 году доля отказов в выдаче шенгена россиянам была одной из самых небольших в мире – 1,5%, указали в ассоциации. В АТОР отметили, что в 2 раза сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Уточняется, что в прошлом году россиянам было выдано 221 тысячи многократных виз. "В сравнении с 2022 годом доля многократных виз сократилась на 30%, в сравнении с допандемийным 2019 годом она снизилась почти в два раза (82,6%)", - сообщили в АТОР. По данным ЕК, которые приводит ассоциация, общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году. "В общей сложности в 2023 году странами Шенгенской зоны было выдано 8,49 миллиона виз, при этом 17,7% заявлений были отклонены, что намного выше, чем в 2019 году (9,9%)", - подчеркнули в ассоциации. Отмечается, больше всего заявлений на шенген подали граждане Китая (1,1 миллиона), обогнав по количеству обращений Турцию (1,05 миллиона), Индию (966 тысяч) и Марокко (591 тысяч). "Россия замкнула топ-5 (520 тысяч обращений). В сравнении с 2022 годом (687 тысяч) этот показатель снизился на 24,2%", - подчеркнули в АТОР.

https://1prime.ru/20240422/turizm-847573423.html

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россия, атор, туризм, шенгенская виза