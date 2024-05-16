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Путин поприветствовал сотрудничество России и Китая в автопроме

Путин поприветствовал сотрудничество России и Китая в автопроме - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин поприветствовал сотрудничество России и Китая в автопроме

Москва приветствует развитие сотрудничества с Пекином в автомобильной промышленности и присутствие товаров из Китая на российском рынке. Об этом заявил... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:59+0300

2024-05-16T09:59+0300

2024-05-16T09:59+0300

владимир путин

авто

россия

китай

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Москва приветствует развитие сотрудничества с Пекином в автомобильной промышленности и присутствие товаров из Китая на российском рынке. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Российский лидер 16 мая прибыл с визитом в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."Что касается двусторонней промышленной кооперации, то мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники", - сказал путин по итогам переговоров.Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявлял, что экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. По его словам, поставки китайских машин на российский рынок в 2023 году достигали около 900 тысяч штук.

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китай

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владимир путин, авто, россия, китай