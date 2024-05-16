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В Россию вернулся любимый бюджетный кроссовер Renault. Но теперь все иначе

В Россию вернулся любимый бюджетный кроссовер Renault. Но теперь все иначе - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся любимый бюджетный кроссовер Renault. Но теперь все иначе

Легендарный кроссовер Renault Duster возвращается на российский рынок – начались продажи моделей 2024 года стоимостью почти 3 миллиона рублей, пишет издание "За | 16.05.2024, ПРАЙМ

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авто

renault duster

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Легендарный кроссовер Renault Duster возвращается на российский рынок – начались продажи моделей 2024 года стоимостью почти 3 миллиона рублей, пишет издание "За рулем".Renault Duster раньше считался одним из самых надежных и неприхотливых бюджетных кроссоверов. Прочие популярные модели были хоть немного, но дороже. Однако нынешняя версия не может похвастаться тем же – мультибрендовый салон в Новосибирске, которые предлагает привезти авто под заказ, оценивает его в 3 миллиона рублей.По данным объявления этого салона, на которое ссылается издание, кроссовер второго поколения оснащен 114-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра, вариатором и передним приводом. Автомобиль предлагают в простой комплектации. В нее входят литые диски, электропривод зеркал, противотуманки, кожаный руль, кондиционер и штатная аудиосистема с USB.Страна, из которой привезут авто, в объявлении не указана, не раскрываются и сроки поставки.Таким образом, новый Renault Duster дороже многих китайских кроссоверов, который подчас превосходят его по комплектации. Так, Сhery Tiggo 4pro в салонах стоит от 1,7 миллиона рублей. BAIС Х35 предлагают от 1,8 миллиона, а Москвич 3 стартует от 1,6 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240514/populyarnaya-848146512.html

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авто, renault duster