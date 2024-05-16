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Строго накажут: водилетей предупредили об опасности наклеек на авто - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Строго накажут: водилетей предупредили об опасности наклеек на авто
Строго накажут: водилетей предупредили об опасности наклеек на авто - 16.05.2024, ПРАЙМ
Строго накажут: водилетей предупредили об опасности наклеек на авто
За некоторые автомобильные наклейки водители могут получить наказание вплоть до лишения прав, рассказал эксперты Общественной службы новостей. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T16:10+0300
2024-05-16T16:10+0300
авто
штраф
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МОСКВА 16 мая - ПРАЙМ. За некоторые автомобильные наклейки водители могут получить наказание вплоть до лишения прав, рассказал эксперты Общественной службы новостей.Автомобильные наклейки подразделяются на несколько видов: стикеры для рекламы, декоративные наклейки, специальные знаки и символы, значение которых прописано в ПДД. Как отмечают эксперты, водителям разрешено клеить рекламу, за исключением алкоголя и табачных изделий, указание водительсткого стажа, объявления о продаже транспортного средства.При этом российское законодательство запрещает клеить рекламные стикеры на автомобили специального назначения, информационный знак "инвалид" или метку такси без соответствующего обоснования, наклейки, имитирующие машины правоохранительных органов или медицинских служб."За нанесение на транспортное средство наклеек, имитирующих машины спецслужб, полагается серьезное наказание в виде лишения прав на срок до 18 месяцев. Аналогичные санкции на срок до 3-х месяцев возможны при заклеивании номерных регистрационных знаков", - предупреждают эксперты.
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авто, штраф, штрафы гибдд
Авто, штраф, штрафы ГИБДД
16:10 16.05.2024
 
Строго накажут: водилетей предупредили об опасности наклеек на авто

Общественная служба новостей: за некоторые наклейки на авто грозит штраф и лишение прав

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВиниловая графика на одном из автомобилей
Виниловая графика на одном из автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА 16 мая - ПРАЙМ. За некоторые автомобильные наклейки водители могут получить наказание вплоть до лишения прав, рассказал эксперты Общественной службы новостей.
Автомобильные наклейки подразделяются на несколько видов: стикеры для рекламы, декоративные наклейки, специальные знаки и символы, значение которых прописано в ПДД. Как отмечают эксперты, водителям разрешено клеить рекламу, за исключением алкоголя и табачных изделий, указание водительсткого стажа, объявления о продаже транспортного средства.
При этом российское законодательство запрещает клеить рекламные стикеры на автомобили специального назначения, информационный знак "инвалид" или метку такси без соответствующего обоснования, наклейки, имитирующие машины правоохранительных органов или медицинских служб.
"За нанесение на транспортное средство наклеек, имитирующих машины спецслужб, полагается серьезное наказание в виде лишения прав на срок до 18 месяцев. Аналогичные санкции на срок до 3-х месяцев возможны при заклеивании номерных регистрационных знаков", - предупреждают эксперты.
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