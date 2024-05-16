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Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом" - 16.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240516/bolgariya-848256416.html
Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом"
Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом"
Конституционный суд (КС) Болгарии отклонил запрос президента о незаконности решения о расторжении соглашения с "Лукойлом" на нефтяной терминал "Росенец". | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T23:20+0300
2024-05-16T23:20+0300
экономика
болгария
лукойл
договор
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) Болгарии отклонил запрос президента о незаконности решения о расторжении соглашения с "Лукойлом" на нефтяной терминал "Росенец". "Конституционный суд вынес постановление по конституционному делу № 14/2023, отклонив запрос президента Республики Болгария об установлении неконституционности положений Закона о контроле за осуществлением ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине…", — говорится в заявлении КС. Летом 2023 года парламент Болгарии решил расторгнуть концессионный договор относительно порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас" из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине. Президент оспорил расторжение договора в КС. В его запросе говорилось, что решения в области энергетики должны исходить из необходимости обеспечения надежности и бесперебойности поставок сырья и гарантированных доступных цен для граждан и промышленности.
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болгария, лукойл, договор
Экономика, БОЛГАРИЯ, ЛУКОЙЛ, договор
23:20 16.05.2024
 
Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом"

Суд Болгарии отклонил запрос о незаконности расторжения соглашения с "Лукойлом"

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) Болгарии отклонил запрос президента о незаконности решения о расторжении соглашения с "Лукойлом" на нефтяной терминал "Росенец".
"Конституционный суд вынес постановление по конституционному делу № 14/2023, отклонив запрос президента Республики Болгария об установлении неконституционности положений Закона о контроле за осуществлением ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине…", — говорится в заявлении КС.
Летом 2023 года парламент Болгарии решил расторгнуть концессионный договор относительно порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас" из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине.
Президент оспорил расторжение договора в КС. В его запросе говорилось, что решения в области энергетики должны исходить из необходимости обеспечения надежности и бесперебойности поставок сырья и гарантированных доступных цен для граждан и промышленности.
София, Болгария - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ
2 апреля, 15:23
 
ЭкономикаБОЛГАРИЯЛУКОЙЛдоговор
 
 
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