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Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом"

Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом" - 16.05.2024, ПРАЙМ

Суд Болгарии отклонил запрос президента о соглашении с "Лукойлом"

Конституционный суд (КС) Болгарии отклонил запрос президента о незаконности решения о расторжении соглашения с "Лукойлом" на нефтяной терминал "Росенец". | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T23:20+0300

2024-05-16T23:20+0300

2024-05-16T23:20+0300

экономика

болгария

лукойл

договор

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) Болгарии отклонил запрос президента о незаконности решения о расторжении соглашения с "Лукойлом" на нефтяной терминал "Росенец". "Конституционный суд вынес постановление по конституционному делу № 14/2023, отклонив запрос президента Республики Болгария об установлении неконституционности положений Закона о контроле за осуществлением ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине…", — говорится в заявлении КС. Летом 2023 года парламент Болгарии решил расторгнуть концессионный договор относительно порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас" из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине. Президент оспорил расторжение договора в КС. В его запросе говорилось, что решения в области энергетики должны исходить из необходимости обеспечения надежности и бесперебойности поставок сырья и гарантированных доступных цен для граждан и промышленности.

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болгария, лукойл, договор