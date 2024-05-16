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ФСБ раскрыла план украинской атаки на систему защиты Крымского моста
ФСБ раскрыла план украинской атаки на систему защиты Крымского моста - 16.05.2024, ПРАЙМ
ФСБ раскрыла план украинской атаки на систему защиты Крымского моста
Украинский агент, которого ранее задержали в Крыму, дал признательные показания, из которых следует, что он передавал данные о российских средствах ПВО в районе | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:28+0300
2024-05-16T10:28+0300
2024-05-16T10:28+0300
спецоперация на украине
всу
крымский мост
фсб
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинский агент, которого ранее задержали в Крыму, дал признательные показания, из которых следует, что он передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост. Используя эти данные, украинская разведка планировала нанести удар дроном, но не смогла передать аппарат.ЦОС ФСБ сообщал, что в Крыму предотвращен террористический акт, в ходе операции были задержаны мужчина и женщина, которые, по данным правоохранительных органов, работали на украинскую военную разведку и планировали устроить взрыв на железной дороге. Как признался задержанный, спецслужбы Украины нуждались в любой информации, которая касается либо российских военнослужащих, либо военных объектов. Они запрашивали у своих агентов фотографии систем противовоздушной обороны в районе Керчи. "Их я тоже отправлял", - рассказал мужчина.Также у украинских разведчиков был план передать небольшой беспилотник. Они хотели научить агента управлять им, провести инструктаж и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи.Однако, по словам задержанного, в итоге спецслужбы Украины так и не смогли передать дрон, так как он "разрушается при передаче".
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всу, крымский мост, фсб
Спецоперация на Украине, ВСУ, Крымский мост, ФСБ
ФСБ раскрыла план украинской атаки на систему защиты Крымского моста
ФСБ: Киев планировал ударить дроном по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинский агент, которого ранее задержали в Крыму, дал признательные показания, из которых следует, что он передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост. Используя эти данные, украинская разведка планировала нанести удар дроном, но не смогла передать аппарат.
ЦОС ФСБ сообщал, что в Крыму предотвращен террористический акт, в ходе операции были задержаны мужчина и женщина, которые, по данным правоохранительных органов, работали на украинскую военную разведку и планировали устроить взрыв на железной дороге.
Как признался задержанный, спецслужбы Украины нуждались в любой информации, которая касается либо российских военнослужащих, либо военных объектов. Они запрашивали у своих агентов фотографии систем противовоздушной обороны в районе Керчи. "Их я тоже отправлял", - рассказал мужчина.
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Также у украинских разведчиков был план передать небольшой беспилотник. Они хотели научить агента управлять им, провести инструктаж и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи.
Однако, по словам задержанного, в итоге спецслужбы Украины так и не смогли передать дрон, так как он "разрушается при передаче".