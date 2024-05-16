Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240516/gretsiya-848245017.html
В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину
В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину - 16.05.2024, ПРАЙМ
В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ответ на запрос об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию уточнил, что речь идет о 65... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:50+0300
2024-05-16T15:52+0300
спецоперация на украине
греция
украина
поставки вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/81750/25/817502565_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_253b8f7cffa8ca5bb2e7dfe8b2b6791b.jpg
АФИНЫ, 16 мая — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ответ на запрос об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию уточнил, что речь идет о 65 контейнерах, сообщила пресс-служба Центрального комитета Компартии Греции (КПГ). В четверг газета "Эфимерида тон синдактон" сообщила, что Греция спешно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами для Украины. Греческая железнодорожная компания Hellenic Train отказалась от перевозки, поэтому погрузку контейнеров будут осуществлять за пределами Салоник из-за протестов рабочих порта."В связи с серьезной проблемой, упомянутой в сегодняшнем выпуске "Эфимерида тон синдактон", и отказом рабочих порта Салоники и компании Hellenic Train перевезти 250 контейнеров с опасным оружием на Украину, парламентский представитель КПГ Танасис Пафилис обратился с заявлением к министру национальной обороны Никосу Дендиасу. Ответ правительства состоял, по сути, в том, чтобы преуменьшить значение этой проблемы, поскольку министр утверждал, что речь идет о 65, а не о 250 контейнерах с излишками оружия, которые должны были быть проданы в Чехию", — говорится в сообщении пресс-службы КПГ, поступившем в РИА Новости. Компартии требуют разъяснений от правительства партии "Новая демократия": что соответствует действительности – жалобы рабочих порта Салоник и компании Hellenic Train, или утверждения правительства.После визита греческого премьера Кириакоса Мицотакиса на Украину в начале марта Зеленский сообщил о договоренности ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности. Однако Мицотакис заверял, что никакой тайной сделки не было, и он "не мог поехать в Украину и подписать договор втайне, это несерьезно". Анагностопулу также сказала министру, что ее партия выступает против отправки оружия Украине. "Греция ничего непосредственно Украине не дает", — приводит газета слова Дендиаса. Газета "Прото тема" сообщила, что Дендиас назвал "конспирологическим" сценарий отправки оружия на Украину. "Нет никаких 250 контейнеров и нет никакого груза из Греции на Украину. Греция ничего не поставляет Украине, а что другие делают с материалами, которые мы им отправляем, - это их личное дело", — сказал министр обороны. Греция стала одной из первых стран, которые начали поставлять оружие и военную технику на Украину после начала СВО. В феврале 2022 года страна отправила 40 тонн техники. После этого Греция отправляла новые партии оружия, но заявляла, что не будет передавать модернизированные танки Leopard 2А6, российские ЗРК С-300 и системы вооружения, которые могут ослабить ее обороноспособность.
https://1prime.ru/20240422/gretsiya-847587345.html
греция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81750/25/817502565_74:0:527:340_1920x0_80_0_0_9975335432966dd3f69eec4503c25b1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
греция, украина, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, ГРЕЦИЯ, УКРАИНА, поставки вооружения
15:50 16.05.2024 (обновлено: 15:52 16.05.2024)
 
В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину

Минобороны Греции утверждает, что отправило Украине не 250, а 65 контейнеров с оружием

© AFP / Angelos TzortzinisГреческие флаги на киоске в Афинах. Архивное фото
Греческие флаги на киоске в Афинах. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© AFP / Angelos Tzortzinis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АФИНЫ, 16 мая — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ответ на запрос об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию уточнил, что речь идет о 65 контейнерах, сообщила пресс-служба Центрального комитета Компартии Греции (КПГ).
В четверг газета "Эфимерида тон синдактон" сообщила, что Греция спешно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами для Украины. Греческая железнодорожная компания Hellenic Train отказалась от перевозки, поэтому погрузку контейнеров будут осуществлять за пределами Салоник из-за протестов рабочих порта.
"В связи с серьезной проблемой, упомянутой в сегодняшнем выпуске "Эфимерида тон синдактон", и отказом рабочих порта Салоники и компании Hellenic Train перевезти 250 контейнеров с опасным оружием на Украину, парламентский представитель КПГ Танасис Пафилис обратился с заявлением к министру национальной обороны Никосу Дендиасу. Ответ правительства состоял, по сути, в том, чтобы преуменьшить значение этой проблемы, поскольку министр утверждал, что речь идет о 65, а не о 250 контейнерах с излишками оружия, которые должны были быть проданы в Чехию", — говорится в сообщении пресс-службы КПГ, поступившем в РИА Новости.
Компартии требуют разъяснений от правительства партии "Новая демократия": что соответствует действительности – жалобы рабочих порта Салоник и компании Hellenic Train, или утверждения правительства.
После визита греческого премьера Кириакоса Мицотакиса на Украину в начале марта Зеленский сообщил о договоренности ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности. Однако Мицотакис заверял, что никакой тайной сделки не было, и он "не мог поехать в Украину и подписать договор втайне, это несерьезно".
#Митинг сторонников соглашения с кредиторами на площади Синтагма в Афинах, Греция - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
В Греции снова опровергли данные о возможной отправке С-300 на Украину
22 апреля, 16:29
Анагностопулу также сказала министру, что ее партия выступает против отправки оружия Украине.
"Греция ничего непосредственно Украине не дает", — приводит газета слова Дендиаса.
Газета "Прото тема" сообщила, что Дендиас назвал "конспирологическим" сценарий отправки оружия на Украину.
"Нет никаких 250 контейнеров и нет никакого груза из Греции на Украину. Греция ничего не поставляет Украине, а что другие делают с материалами, которые мы им отправляем, - это их личное дело", — сказал министр обороны.
Греция стала одной из первых стран, которые начали поставлять оружие и военную технику на Украину после начала СВО. В феврале 2022 года страна отправила 40 тонн техники. После этого Греция отправляла новые партии оружия, но заявляла, что не будет передавать модернизированные танки Leopard 2А6, российские ЗРК С-300 и системы вооружения, которые могут ослабить ее обороноспособность.
 
Спецоперация на УкраинеГРЕЦИЯУКРАИНАпоставки вооружения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала