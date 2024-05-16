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В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину

В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Греции раскрыли, сколько на самом деле отправили вооружения на Украину

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ответ на запрос об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию уточнил, что речь идет о 65... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:50+0300

2024-05-16T15:50+0300

2024-05-16T15:52+0300

спецоперация на украине

греция

украина

поставки вооружения

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АФИНЫ, 16 мая — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ответ на запрос об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию уточнил, что речь идет о 65 контейнерах, сообщила пресс-служба Центрального комитета Компартии Греции (КПГ). В четверг газета "Эфимерида тон синдактон" сообщила, что Греция спешно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами для Украины. Греческая железнодорожная компания Hellenic Train отказалась от перевозки, поэтому погрузку контейнеров будут осуществлять за пределами Салоник из-за протестов рабочих порта."В связи с серьезной проблемой, упомянутой в сегодняшнем выпуске "Эфимерида тон синдактон", и отказом рабочих порта Салоники и компании Hellenic Train перевезти 250 контейнеров с опасным оружием на Украину, парламентский представитель КПГ Танасис Пафилис обратился с заявлением к министру национальной обороны Никосу Дендиасу. Ответ правительства состоял, по сути, в том, чтобы преуменьшить значение этой проблемы, поскольку министр утверждал, что речь идет о 65, а не о 250 контейнерах с излишками оружия, которые должны были быть проданы в Чехию", — говорится в сообщении пресс-службы КПГ, поступившем в РИА Новости. Компартии требуют разъяснений от правительства партии "Новая демократия": что соответствует действительности – жалобы рабочих порта Салоник и компании Hellenic Train, или утверждения правительства.После визита греческого премьера Кириакоса Мицотакиса на Украину в начале марта Зеленский сообщил о договоренности ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности. Однако Мицотакис заверял, что никакой тайной сделки не было, и он "не мог поехать в Украину и подписать договор втайне, это несерьезно". Анагностопулу также сказала министру, что ее партия выступает против отправки оружия Украине. "Греция ничего непосредственно Украине не дает", — приводит газета слова Дендиаса. Газета "Прото тема" сообщила, что Дендиас назвал "конспирологическим" сценарий отправки оружия на Украину. "Нет никаких 250 контейнеров и нет никакого груза из Греции на Украину. Греция ничего не поставляет Украине, а что другие делают с материалами, которые мы им отправляем, - это их личное дело", — сказал министр обороны. Греция стала одной из первых стран, которые начали поставлять оружие и военную технику на Украину после начала СВО. В феврале 2022 года страна отправила 40 тонн техники. После этого Греция отправляла новые партии оружия, но заявляла, что не будет передавать модернизированные танки Leopard 2А6, российские ЗРК С-300 и системы вооружения, которые могут ослабить ее обороноспособность.

https://1prime.ru/20240422/gretsiya-847587345.html

греция

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греция, украина, поставки вооружения