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Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"
Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"
Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:36+0300
2024-05-16T10:36+0300
2024-05-16T10:36+0300
экономика
владимир путин
россия
китай
еаэс
инициатива "один пояс, один путь"
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин.Президент РФ в Китае провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам выступил с заявлением для прессы."Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - сказал Путин.Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.
https://1prime.ru/20240508/kazakhstan-848025251.html
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владимир путин, россия, китай, еаэс, инициатива "один пояс, один путь"
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕАЭС, инициатива "Один пояс, один путь"
Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"
Путин: РФ и КНР продолжат усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь"
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент РФ в Китае провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам выступил с заявлением для прессы.
"Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - сказал Путин.
Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.
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