https://1prime.ru/20240516/integratsiya-848229552.html

Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"

Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"

Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:36+0300

2024-05-16T10:36+0300

2024-05-16T10:36+0300

экономика

владимир путин

россия

китай

еаэс

инициатива "один пояс, один путь"

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин.Президент РФ в Китае провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам выступил с заявлением для прессы."Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - сказал Путин.Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.

https://1prime.ru/20240508/kazakhstan-848025251.html

китай

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владимир путин, россия, китай, еаэс, инициатива "один пояс, один путь"