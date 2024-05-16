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Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"
Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"
Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:36+0300
2024-05-16T10:36+0300
экономика
владимир путин
россия
китай
еаэс
инициатива "один пояс, один путь"
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин.Президент РФ в Китае провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам выступил с заявлением для прессы."Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - сказал Путин.Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.
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владимир путин, россия, китай, еаэс, инициатива "один пояс, один путь"
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕАЭС, инициатива "Один пояс, один путь"
10:36 16.05.2024
 
Путин рассказал об усилиях по интеграции инициативы "Один пояс, один путь"

Путин: РФ и КНР продолжат усилия по интеграции ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат работу по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент РФ в Китае провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам выступил с заявлением для прессы.
"Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с прицелом формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - сказал Путин.
Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.
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ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯКИТАЙЕАЭСинициатива "Один пояс, один путь"
 
 
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