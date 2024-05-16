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Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине

Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ

Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине

Россия участила применение истребителей пятого поколения Су-57 для атаки на украинские объекты. Только за месяц эти самолеты совершили как минимум шесть ударов... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:46+0300

2024-05-16T10:46+0300

2024-05-16T10:46+0300

спецоперация на украине

су-57

украина

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Россия участила применение истребителей пятого поколения Су-57 для атаки на украинские объекты. Только за месяц эти самолеты совершили как минимум шесть ударов с использованием крылатых ракет Х-59МК2, пишет Military Watch Magazine.Данные ракеты разработаны специально для истребителя класса “воздух – земля”, они предназначены для нейтрализации небольших целей дальностью до 300 километров и малозаметны для радаров. Х-59МК2 оснащены боеголовкой проникающего действия массой 320 килограммов, но иногда и кассетной боевой частью меньшего размера для поражения целей на большой площади. Они имеют компактное оперение и могут располагаться в оружейных отсеках самолета.На вооружении ВКС России пока лишь один полк Су-57, к 2027 году предполагается комплектование трех полных полков. Такие темпы поставок обеспечит развертывание крупнейшего по масштабам производства российских истребителей.Об участии Су-57 в конфликте впервые стало известно в марте 2022 года, тогда утверждалось, что самолет принимает участие в атаках и подавлении ПВО. В докладе британского Минобороны от января 2023 года утверждалось, что истребители “запускали по Украине ракеты “воздух – земля” или “воздух – воздух” большой дальности”.Су-57 считается лучшим в мире многоцелевым истребителем пятого поколения, сочетая в себе боевую мощь, высокие технологии и малозаметность. По данным источников издания, во время выполнения боевых задач Су-57 обычно сопровождают истребители Су-35, однако официального подтверждения этому нет.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20211112/835195707.html

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су-57, украина