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Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине
Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине
Россия участила применение истребителей пятого поколения Су-57 для атаки на украинские объекты. Только за месяц эти самолеты совершили как минимум шесть ударов... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:46+0300
2024-05-16T10:46+0300
спецоперация на украине
су-57
украина
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Россия участила применение истребителей пятого поколения Су-57 для атаки на украинские объекты. Только за месяц эти самолеты совершили как минимум шесть ударов с использованием крылатых ракет Х-59МК2, пишет Military Watch Magazine.Данные ракеты разработаны специально для истребителя класса “воздух – земля”, они предназначены для нейтрализации небольших целей дальностью до 300 километров и малозаметны для радаров. Х-59МК2 оснащены боеголовкой проникающего действия массой 320 килограммов, но иногда и кассетной боевой частью меньшего размера для поражения целей на большой площади. Они имеют компактное оперение и могут располагаться в оружейных отсеках самолета.На вооружении ВКС России пока лишь один полк Су-57, к 2027 году предполагается комплектование трех полных полков. Такие темпы поставок обеспечит развертывание крупнейшего по масштабам производства российских истребителей.Об участии Су-57 в конфликте впервые стало известно в марте 2022 года, тогда утверждалось, что самолет принимает участие в атаках и подавлении ПВО. В докладе британского Минобороны от января 2023 года утверждалось, что истребители “запускали по Украине ракеты “воздух – земля” или “воздух – воздух” большой дальности”.Су-57 считается лучшим в мире многоцелевым истребителем пятого поколения, сочетая в себе боевую мощь, высокие технологии и малозаметность. По данным источников издания, во время выполнения боевых задач Су-57 обычно сопровождают истребители Су-35, однако официального подтверждения этому нет.Полный текст читайте на ИноСМИ
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су-57, украина
Спецоперация на Украине, Су-57, УКРАИНА
10:46 16.05.2024
 
Уникальный российский полк истребителей Су-57 усилил атаки по Украине

MWM: Су-57 нанесли как минимум шесть ударов по целям на Украине за месяц

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Россия участила применение истребителей пятого поколения Су-57 для атаки на украинские объекты. Только за месяц эти самолеты совершили как минимум шесть ударов с использованием крылатых ракет Х-59МК2, пишет Military Watch Magazine.
Данные ракеты разработаны специально для истребителя класса “воздух – земля”, они предназначены для нейтрализации небольших целей дальностью до 300 километров и малозаметны для радаров. Х-59МК2 оснащены боеголовкой проникающего действия массой 320 килограммов, но иногда и кассетной боевой частью меньшего размера для поражения целей на большой площади. Они имеют компактное оперение и могут располагаться в оружейных отсеках самолета.
На вооружении ВКС России пока лишь один полк Су-57, к 2027 году предполагается комплектование трех полных полков. Такие темпы поставок обеспечит развертывание крупнейшего по масштабам производства российских истребителей.
Об участии Су-57 в конфликте впервые стало известно в марте 2022 года, тогда утверждалось, что самолет принимает участие в атаках и подавлении ПВО. В докладе британского Минобороны от января 2023 года утверждалось, что истребители “запускали по Украине ракеты “воздух – земля” или “воздух – воздух” большой дальности”.
Су-57 считается лучшим в мире многоцелевым истребителем пятого поколения, сочетая в себе боевую мощь, высокие технологии и малозаметность. По данным источников издания, во время выполнения боевых задач Су-57 обычно сопровождают истребители Су-35, однако официального подтверждения этому нет.
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Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеСу-57УКРАИНА
 
 
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