https://1prime.ru/20240516/lavrov-848234847.html

Лавров оценил инициативу Китая по Украине

Лавров оценил инициативу Китая по Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ

Лавров оценил инициативу Китая по Украине

Инициатива Китая по вопросу разрешения украинского конфликта реалистична, поскольку она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и устранить их, при | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:20+0300

2024-05-16T12:20+0300

2024-05-16T13:14+0300

спецоперация на украине

россия

украина

китай

сергей лавров

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Инициатива Китая по вопросу разрешения украинского конфликта реалистична, поскольку она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и устранить их, при этом Москва никогда не предлагала Пекину что-либо изменить в инициативе, заявил газете "Известия" министр иностранных дел Сергей Лавров. "В данном случае инициатива наиболее реалистичная, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Все остальное - это уже домыслы. Мы никогда не говорили китайским товарищам: "Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе" - мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы, разобраться в первопричинах", - отметил глава российской дипломатии.Кроме того, Лавров высказал мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Запад не готов разбираться в первопричинах украинского кризиса и обеспечить гарантии безопасности всем сторонам.По словам министра, украинская тема "обсуждается с китайскими друзьями, которые занимают абсолютно правильную позицию". Лавров подчеркнул, что суть этой позиции заключается в том, чтобы разобраться в первопричинах, и эти первопричины коллективно устранить, обеспечив надежные гарантии безопасности всем."Запад на это не готов", - подчеркнул министр.Президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.Российский лидер подчеркивал, что если Киев желает начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров. Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас не существует, при этом абсолютным приоритетом для Москвы остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240515/strategiya-848202789.html

украина

китай

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россия, украина, китай, сергей лавров