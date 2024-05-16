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Лавров оценил инициативу Китая по Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Лавров оценил инициативу Китая по Украине
Лавров оценил инициативу Китая по Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
Лавров оценил инициативу Китая по Украине
Инициатива Китая по вопросу разрешения украинского конфликта реалистична, поскольку она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и устранить их, при | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:20+0300
2024-05-16T13:14+0300
спецоперация на украине
россия
украина
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Инициатива Китая по вопросу разрешения украинского конфликта реалистична, поскольку она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и устранить их, при этом Москва никогда не предлагала Пекину что-либо изменить в инициативе, заявил газете "Известия" министр иностранных дел Сергей Лавров. "В данном случае инициатива наиболее реалистичная, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Все остальное - это уже домыслы. Мы никогда не говорили китайским товарищам: "Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе" - мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы, разобраться в первопричинах", - отметил глава российской дипломатии.Кроме того, Лавров высказал мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Запад не готов разбираться в первопричинах украинского кризиса и обеспечить гарантии безопасности всем сторонам.По словам министра, украинская тема "обсуждается с китайскими друзьями, которые занимают абсолютно правильную позицию". Лавров подчеркнул, что суть этой позиции заключается в том, чтобы разобраться в первопричинах, и эти первопричины коллективно устранить, обеспечив надежные гарантии безопасности всем."Запад на это не готов", - подчеркнул министр.Президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.Российский лидер подчеркивал, что если Киев желает начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров. Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас не существует, при этом абсолютным приоритетом для Москвы остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240515/strategiya-848202789.html
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россия, украина, китай, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ, Сергей Лавров
12:20 16.05.2024 (обновлено: 13:14 16.05.2024)
 
Лавров оценил инициативу Китая по Украине

Лавров: инициатива Китая по Украине реалистична, она делает упор на первопричину конфликта

© Фото : Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Инициатива Китая по вопросу разрешения украинского конфликта реалистична, поскольку она делает упор на то, чтобы разобраться в первопричинах и устранить их, при этом Москва никогда не предлагала Пекину что-либо изменить в инициативе, заявил газете "Известия" министр иностранных дел Сергей Лавров.
"В данном случае инициатива наиболее реалистичная, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и первопричины устранить. Все остальное - это уже домыслы. Мы никогда не говорили китайским товарищам: "Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе" - мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы, разобраться в первопричинах", - отметил глава российской дипломатии.
Кроме того, Лавров высказал мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Запад не готов разбираться в первопричинах украинского кризиса и обеспечить гарантии безопасности всем сторонам.
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По словам министра, украинская тема "обсуждается с китайскими друзьями, которые занимают абсолютно правильную позицию". Лавров подчеркнул, что суть этой позиции заключается в том, чтобы разобраться в первопричинах, и эти первопричины коллективно устранить, обеспечив надежные гарантии безопасности всем.
"Запад на это не готов", - подчеркнул министр.
Президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
Российский лидер подчеркивал, что если Киев желает начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров. Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас не существует, при этом абсолютным приоритетом для Москвы остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКИТАЙСергей Лавров
 
 
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