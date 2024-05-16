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Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету
Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету - 16.05.2024, ПРАЙМ
Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету
Российские власти в 2024 году выделили на льготные кредиты рекордные 960 миллиардов рублей - почти три процента от всех расходов бюджета, сообщает газета... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:02+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские власти в 2024 году выделили на льготные кредиты рекордные 960 миллиардов рублей - почти три процента от всех расходов бюджета, сообщает газета "Известия" с ссылкой на исследование Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР).Отмечается, что банки при выдаче кредитов по льготным ставкам недополучают доход. Именно эту сумму компенсирует государство. По данным аналитиков, сумма в 960 миллиардов рублей стала рекордной, причем в последние годы власти тратили на субсидирование кредитов по 600-800 миллиардов рублей."В бюджете нет отдельной статьи, где были бы собраны траты на субсидии по всем госпрограммам. Судя по финансовому плану, больше всего требует льготная ипотека — 550 млрд в 2024-м", - сказал "Известиям" исполнительный директор ИЭР им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, рост показателя связан с повышением Банком России ключевой ставки. На этом фоне, напомнила она, министерство финансов предложило свернуть льготные программы, а также ужесточить условия по тем, которые останутся.
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ипотека, льготная ипотека, кредит, россия, бюджет
Недвижимость, ипотека, льготная ипотека, кредит, РОССИЯ, бюджет
Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету
"Известия": власти потратят 550 миллиардов рублей из бюджета на люгтную ипотеку
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Российские власти в 2024 году выделили на льготные кредиты рекордные 960 миллиардов рублей - почти три процента от всех расходов бюджета, сообщает газета "Известия"
с ссылкой на исследование Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР).
Отмечается, что банки при выдаче кредитов по льготным ставкам недополучают доход. Именно эту сумму компенсирует государство. По данным аналитиков, сумма в 960 миллиардов рублей стала рекордной, причем в последние годы власти тратили на субсидирование кредитов по 600-800 миллиардов рублей.
"В бюджете нет отдельной статьи, где были бы собраны траты на субсидии по всем госпрограммам. Судя по финансовому плану, больше всего требует льготная ипотека — 550 млрд в 2024-м", - сказал "Известиям" исполнительный директор ИЭР им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, рост показателя связан с повышением Банком России ключевой ставки. На этом фоне, напомнила она, министерство финансов предложило свернуть льготные программы, а также ужесточить условия по тем, которые останутся.
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