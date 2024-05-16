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Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету

Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету - 16.05.2024, ПРАЙМ

Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету

Российские власти в 2024 году выделили на льготные кредиты рекордные 960 миллиардов рублей - почти три процента от всех расходов бюджета, сообщает газета... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:02+0300

2024-05-16T12:02+0300

2024-05-16T12:02+0300

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льготная ипотека

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские власти в 2024 году выделили на льготные кредиты рекордные 960 миллиардов рублей - почти три процента от всех расходов бюджета, сообщает газета "Известия" с ссылкой на исследование Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР).Отмечается, что банки при выдаче кредитов по льготным ставкам недополучают доход. Именно эту сумму компенсирует государство. По данным аналитиков, сумма в 960 миллиардов рублей стала рекордной, причем в последние годы власти тратили на субсидирование кредитов по 600-800 миллиардов рублей."В бюджете нет отдельной статьи, где были бы собраны траты на субсидии по всем госпрограммам. Судя по финансовому плану, больше всего требует льготная ипотека — 550 млрд в 2024-м", - сказал "Известиям" исполнительный директор ИЭР им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, рост показателя связан с повышением Банком России ключевой ставки. На этом фоне, напомнила она, министерство финансов предложило свернуть льготные программы, а также ужесточить условия по тем, которые останутся.

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ипотека, льготная ипотека, кредит, россия, бюджет