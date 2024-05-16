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В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
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В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине
В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине
Украинский конфликт будет стоить сотни тысяч жизней, и даже с такими жертвами НАТО не сможет выиграть в нем, поделился своим мнением лидер нидерландской крайне... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:30+0300
2024-05-16T14:30+0300
россия
украина
нидерланды
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ГААГА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинский конфликт будет стоить сотни тысяч жизней, и даже с такими жертвами НАТО не сможет выиграть в нем, поделился своим мнением лидер нидерландской крайне правой фракции "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.Так, политик сообщил, что ему понятно, что творится в головах у его коллег, которые продолжают накачивать Украину вооружением и поставлять ей финансовую помощь. По его словам, кризис "нелеп, абсурден, не нужен" и не совершенно невыгоден НАТО.Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму 1,6 миллиарда евро. Более того, в апреле нидерландский кабинет министров утвердил выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. В Кремле неоднократно отмечали, что, снабжая Украину денежными средствами и оружием, Запад только оттягивает мирное урегулирование конфликта. Более того, как отмечал глава российского дипведомства Сергей Лавров, это делает НАТО непосредственным участником конфликта.
https://1prime.ru/20240516/pomosch-848240196.html
украина
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россия, украина, нидерланды
РОССИЯ, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ
14:30 16.05.2024
 
В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине

Нидерландский политик Боде: НАТО не сможет выиграть конфликт на Украине

© Фото : Public domain/DennisM2Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Public domain/DennisM2
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ГААГА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинский конфликт будет стоить сотни тысяч жизней, и даже с такими жертвами НАТО не сможет выиграть в нем, поделился своим мнением лидер нидерландской крайне правой фракции "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.
Так, политик сообщил, что ему понятно, что творится в головах у его коллег, которые продолжают накачивать Украину вооружением и поставлять ей финансовую помощь. По его словам, кризис "нелеп, абсурден, не нужен" и не совершенно невыгоден НАТО.
Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму 1,6 миллиарда евро. Более того, в апреле нидерландский кабинет министров утвердил выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы.
В Кремле неоднократно отмечали, что, снабжая Украину денежными средствами и оружием, Запад только оттягивает мирное урегулирование конфликта. Более того, как отмечал глава российского дипведомства Сергей Лавров, это делает НАТО непосредственным участником конфликта.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
"Лучший сценарий". США решили завести Украину в кровавый тупик
13:54
 
РОССИЯУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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