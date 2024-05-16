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В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине

В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах рассказали, сможет ли НАТО выиграть конфликт на Украине

Украинский конфликт будет стоить сотни тысяч жизней, и даже с такими жертвами НАТО не сможет выиграть в нем, поделился своим мнением лидер нидерландской крайне... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:30+0300

2024-05-16T14:30+0300

2024-05-16T14:30+0300

россия

украина

нидерланды

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ГААГА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинский конфликт будет стоить сотни тысяч жизней, и даже с такими жертвами НАТО не сможет выиграть в нем, поделился своим мнением лидер нидерландской крайне правой фракции "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.Так, политик сообщил, что ему понятно, что творится в головах у его коллег, которые продолжают накачивать Украину вооружением и поставлять ей финансовую помощь. По его словам, кризис "нелеп, абсурден, не нужен" и не совершенно невыгоден НАТО.Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму 1,6 миллиарда евро. Более того, в апреле нидерландский кабинет министров утвердил выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы. В Кремле неоднократно отмечали, что, снабжая Украину денежными средствами и оружием, Запад только оттягивает мирное урегулирование конфликта. Более того, как отмечал глава российского дипведомства Сергей Лавров, это делает НАТО непосредственным участником конфликта.

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украина

нидерланды

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россия, украина, нидерланды