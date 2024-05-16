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Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом
Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом - 16.05.2024, ПРАЙМ
Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом
Украина находится на критическом этапе конфликта после наступления российской армии в направлении Харькова, пишет Al Jazeera. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:06+0300
2024-05-16T12:06+0300
2024-05-16T12:06+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Украина находится на критическом этапе конфликта после наступления российской армии в направлении Харькова, пишет Al Jazeera.При этом, как отмечают эксперты, Москва усиливает атаки не только ради освобождения Харькова, но и для достижения других целей — прежде всего, чтобы обезопасить приграничные города Белгородской области от обстрелов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНовое наступление российских Вооруженных сил знаменует начало решающей битвы, которая станет поворотным моментом в военной кампании, подчеркивается в публикации.По мнению аналитиков, если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, последствия для Киева и его союзников будут серьезными.Эксперты ссылаются на мнение высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае нового наступления России.При этом Россия могла получить информацию о том, что украинская сторона не собиралась строить полноценные фортификации из-за коррупции или недостатков в военном управлении.Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Россия уверенно одержит победу в конфликте, но случится это довольно не скоро. Нужно, по его словам, усилить удары по позициям ВСУ и не давать им возможности перевести дух.Как полагает эксперт, достижение этой цели может открыть российской армии путь к установлению контроля над Харьковом и Одессой и тем самым вынудить Владимира Зеленского подписать мирное соглашение на условиях Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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всу, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом
Al Jazeera: наступая под Харьковом, Россия хочет предотвратить обстрелы Белгорода
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
Украина находится на критическом этапе конфликта после наступления российской армии в направлении Харькова, пишет Al Jazeera
.
При этом, как отмечают эксперты, Москва усиливает атаки не только ради освобождения Харькова, но и для достижения других целей — прежде всего, чтобы обезопасить приграничные города Белгородской области от обстрелов.
Новое наступление российских Вооруженных сил знаменует начало решающей битвы, которая станет поворотным моментом в военной кампании, подчеркивается в публикации.
Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ
По мнению аналитиков, если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, последствия для Киева и его союзников будут серьезными.
Эксперты ссылаются на мнение высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае нового наступления России.
При этом Россия могла получить информацию о том, что украинская сторона не собиралась строить полноценные фортификации из-за коррупции или недостатков в военном управлении.
Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Россия уверенно одержит победу в конфликте, но случится это довольно не скоро. Нужно, по его словам, усилить удары по позициям ВСУ и не давать им возможности перевести дух.
Как полагает эксперт, достижение этой цели может открыть российской армии путь к установлению контроля над Харьковом и Одессой и тем самым вынудить Владимира Зеленского подписать мирное соглашение на условиях Москвы.