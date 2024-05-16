https://1prime.ru/20240516/nastuplenie-848234210.html

Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом

Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом - 16.05.2024, ПРАЙМ

Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом

Украина находится на критическом этапе конфликта после наступления российской армии в направлении Харькова, пишет Al Jazeera. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:06+0300

2024-05-16T12:06+0300

2024-05-16T12:06+0300

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Украина находится на критическом этапе конфликта после наступления российской армии в направлении Харькова, пишет Al Jazeera.При этом, как отмечают эксперты, Москва усиливает атаки не только ради освобождения Харькова, но и для достижения других целей — прежде всего, чтобы обезопасить приграничные города Белгородской области от обстрелов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНовое наступление российских Вооруженных сил знаменует начало решающей битвы, которая станет поворотным моментом в военной кампании, подчеркивается в публикации.По мнению аналитиков, если российским войскам удастся установить контроль над Харьковом, последствия для Киева и его союзников будут серьезными.Эксперты ссылаются на мнение высокопоставленных офицеров ВСУ, которые не исключают прорыва украинской обороны в случае нового наступления России.При этом Россия могла получить информацию о том, что украинская сторона не собиралась строить полноценные фортификации из-за коррупции или недостатков в военном управлении.Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что Россия уверенно одержит победу в конфликте, но случится это довольно не скоро. Нужно, по его словам, усилить удары по позициям ВСУ и не давать им возможности перевести дух.Как полагает эксперт, достижение этой цели может открыть российской армии путь к установлению контроля над Харьковом и Одессой и тем самым вынудить Владимира Зеленского подписать мирное соглашение на условиях Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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