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Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость - 16.05.2024, ПРАЙМ
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость
Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T21:01+0300
2024-05-16T21:01+0300
2024-05-16T21:01+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. "Российская армия доказала, что является организацией, которая готова и может исправлять ошибки и продвигаться вперед, демонстрируя устойчивость", — заявил Каволи на брифинге. По его словам, российские ВС "в некоторых случаях успешно исправили подходы, в некоторых случаях сделали улучшения".Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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нато, россия, военные
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, военные
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость
Главком НАТО в Европе признал, что ВС России доказали устойчивость
БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи.
"Российская армия доказала, что является организацией, которая готова и может исправлять ошибки и продвигаться вперед, демонстрируя устойчивость", — заявил Каволи на брифинге.
По его словам, российские ВС "в некоторых случаях успешно исправили подходы, в некоторых случаях сделали улучшения".
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом