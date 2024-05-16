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Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость

Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость - 16.05.2024, ПРАЙМ

Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость

Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T21:01+0300

2024-05-16T21:01+0300

2024-05-16T21:01+0300

спецоперация на украине

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. "Российская армия доказала, что является организацией, которая готова и может исправлять ошибки и продвигаться вперед, демонстрируя устойчивость", — заявил Каволи на брифинге. По его словам, российские ВС "в некоторых случаях успешно исправили подходы, в некоторых случаях сделали улучшения".Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

https://1prime.ru/20240516/ukraina-848251971.html

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нато, россия, военные