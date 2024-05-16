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США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину - 16.05.2024, ПРАЙМ
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T22:34+0300
2024-05-16T22:34+0300
2024-05-16T22:34+0300
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ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, в настоящее время Вашингтон ведет подготовку военнослужащих ВСУ по различным направлениям, в том числе летчиков, однако планов по отправке инструкторов в эту страну у военного ведомства нет. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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украина, нато, сша, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, США, военные
США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов на Украину
Пентагон: США не планируют направлять военных инструкторов на Украину
ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. США на данном этапе не планируют отправлять своих военных инструкторов на Украину, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, в настоящее время Вашингтон ведет подготовку военнослужащих ВСУ по различным направлениям, в том числе летчиков, однако планов по отправке инструкторов в эту страну у военного ведомства нет.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров