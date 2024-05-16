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Главы России и Китая начали переговоры в расширенном составе

Главы России и Китая начали переговоры в расширенном составе - 16.05.2024, ПРАЙМ

Главы России и Китая начали переговоры в расширенном составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T07:48+0300

2024-05-16T07:48+0300

2024-05-16T08:09+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. Ранее главы государств провели переговоры в узком составе, а до этого пообщались "на ногах".С российской стороны в переговорах принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы администрации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента России Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов.На встрече присутствуют глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Российской-китайского делового совета Геннадий Тимченко, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.Также в переговорах участвуют глава РЖД Олег Белозеров, руководитель "Росатома" Евгений Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава Сбербанка Герман Греф, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, член бюро правления РСПП Олег Дерипаска, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ПАО ВТБ Андрей Костин, председатель правления "Роснано" Сергей Куликов, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон, глава Роснефти Игорь Сечин, руководитель "Деловой России" Алексей Репик.Стороны по итогам встречи подпишут совместные документы. Кроме того, главы государств намерены принять заявление, касающееся углубления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Затем общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Планируется, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют за чаем один на один и прогуляются по парку рядом со дворцом. После этого в ходе неформального ужина стороны проведут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

https://1prime.ru/20240507/neft-847979317.html

китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин