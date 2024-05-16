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ПСБ запустил переводы по номеру телефона в страны Центральной Азии - 16.05.2024, ПРАЙМ
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ПСБ запустил переводы по номеру телефона в страны Центральной Азии
ПСБ запустил переводы по номеру телефона в страны Центральной Азии - 16.05.2024, ПРАЙМ
ПСБ запустил переводы по номеру телефона в страны Центральной Азии
Промсвязьбанк (ПСБ) запустил трансграничные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Киргизию и Таджикистан, а также продолжит расширять... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:22+0300
2024-05-16T14:22+0300
экономика
россия
псб
переводы
банковские переводы
таджикистан
узбекистан
киргизия
армения
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил трансграничные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Киргизию и Таджикистан, а также продолжит расширять географию международных переводов, сообщила кредитная организация. "ПСБ запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах", — говорится в сообщении банка. Переводы за рубеж по номеру телефона, по словам руководителя центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимира Симоненко, пользуются наибольшей популярностью: деньги можно отправить "за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно". "Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений", — приводятся слова Симоненко в сообщении банка. Денежные средства отправляются в рублях, а получателю перевода деньги поступают в валюте счета карты банка-получателя. Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по числу переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Киргизию, как отмечает банк, комиссия не взимается, а при переводах в другие страны она составит 1%.
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россия, псб, переводы, банковские переводы, таджикистан, узбекистан, киргизия, армения
Экономика, РОССИЯ, ПСБ, переводы, банковские переводы, ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, АРМЕНИЯ
14:22 16.05.2024
 
ПСБ запустил переводы по номеру телефона в страны Центральной Азии

ПСБ запустил переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Киргизию и др.

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил трансграничные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Киргизию и Таджикистан, а также продолжит расширять географию международных переводов, сообщила кредитная организация.
"ПСБ запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах", — говорится в сообщении банка.
Переводы за рубеж по номеру телефона, по словам руководителя центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимира Симоненко, пользуются наибольшей популярностью: деньги можно отправить "за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно".
"Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений", — приводятся слова Симоненко в сообщении банка.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
РБК: Сбербанк сохраняет дневные лимиты на переводы денег
7 мая, 08:10
Денежные средства отправляются в рублях, а получателю перевода деньги поступают в валюте счета карты банка-получателя. Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по числу переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Киргизию, как отмечает банк, комиссия не взимается, а при переводах в другие страны она составит 1%.
 
ЭкономикаРОССИЯПСБпереводыбанковские переводыТАДЖИКИСТАНУЗБЕКИСТАНКИРГИЗИЯАРМЕНИЯ
 
 
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