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"Лучший сценарий". США решили завести Украину в кровавый тупик
"Лучший сценарий". США решили завести Украину в кровавый тупик - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Лучший сценарий". США решили завести Украину в кровавый тупик
Финансовая помощь от Вашингтона заведет Украину в кровавый тупик, пишет издание Responsible Statecraft. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:54+0300
2024-05-16T13:54+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Финансовая помощь от Вашингтона заведет Украину в кровавый тупик, пишет издание Responsible Statecraft."Между тем без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим сценарием для Украины в обозримом будущем представляется кровавый тупик", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАвтор статьи отметил, что американская помощь не обеспечивает Киеву надежной защиты и не решает основных проблем страны. Только при прекращении военных действий и достижении мира Украина начнет развиваться в положительную сторону.В публикации отмечается, что во многом эскалация конфликта была связана с финансированием со стороны США, что не позволяет наметить контуры возможного урегулирования.Кроме того, американские чиновники не рискуют брать на себя ответственность за возможность украинского контрнаступления, а также за его провальный исход. Иронично, что Украина не может вступить в НАТО из-за продолжающегося конфликта. В своей речи госсекретарь США Энтони Блинкен пытался представить Украину как процветающую страну, но это явное искажение действительности. Украинская экономика сократилась на 25%, и она по-прежнему является одной из беднейших стран Европы, отметил автор публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Новости
"Лучший сценарий". США решили завести Украину в кровавый тупик
RS: продолжение американской "помощи" заведет Украину в кровавый тупик
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Финансовая помощь от Вашингтона заведет Украину в кровавый тупик, пишет
издание Responsible Statecraft.
"Между тем без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим сценарием для Украины в обозримом будущем представляется кровавый тупик", — говорится в публикации.
Автор статьи отметил, что американская помощь не обеспечивает Киеву надежной защиты и не решает основных проблем страны. Только при прекращении военных действий и достижении мира Украина начнет развиваться в положительную сторону.
В публикации отмечается, что во многом эскалация конфликта была связана с финансированием со стороны США, что не позволяет наметить контуры возможного урегулирования.
Кроме того, американские чиновники не рискуют брать на себя ответственность за возможность украинского контрнаступления, а также за его провальный исход.
Иронично, что Украина не может вступить в НАТО из-за продолжающегося конфликта. В своей речи госсекретарь США Энтони Блинкен пытался представить Украину как процветающую страну, но это явное искажение действительности. Украинская экономика сократилась на 25%, и она по-прежнему является одной из беднейших стран Европы, отметил автор публикации.
Полный текст статьи читайте
на сайте ИноСМИ
В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу