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ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России

ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России - 16.05.2024, ПРАЙМ

ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России

Промсвязьбанк (ПСБ) запустил автокредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:40+0300

2024-05-16T11:40+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил автокредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ПСБ первым в новейшей истории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предоставил их жителям возможность оформить целевой кредит на покупку автомобиля. Заём от 100 тысяч до 5 миллионов рублей можно получить на срок от одного до пяти лет", - говорится в сообщении. В соответствии с условиями программы жители новых регионов могут приобрести новый автомобиль или автомобиль с пробегом в аккредитованном банком дилерском центре. Автосалоны-партнеры банка, предлагающие покупку с использованием автокредитования, работают в ДНР и ЛНР. Здесь же на первом этапе действия программы оформить автокредит могут и жители Запорожской и Херсонской областей, а в перспективе с открытием автосалонов банк планирует масштабировать услугу на эти регионы, пояснили в пресс-службе. ПСБ на сегодняшний день является единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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россия, псб, автокредитование, новости