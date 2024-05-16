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ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России - 16.05.2024, ПРАЙМ
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ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России
ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России - 16.05.2024, ПРАЙМ
ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России
Промсвязьбанк (ПСБ) запустил автокредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:40+0300
2024-05-16T11:41+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил автокредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ПСБ первым в новейшей истории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предоставил их жителям возможность оформить целевой кредит на покупку автомобиля. Заём от 100 тысяч до 5 миллионов рублей можно получить на срок от одного до пяти лет", - говорится в сообщении. В соответствии с условиями программы жители новых регионов могут приобрести новый автомобиль или автомобиль с пробегом в аккредитованном банком дилерском центре. Автосалоны-партнеры банка, предлагающие покупку с использованием автокредитования, работают в ДНР и ЛНР. Здесь же на первом этапе действия программы оформить автокредит могут и жители Запорожской и Херсонской областей, а в перспективе с открытием автосалонов банк планирует масштабировать услугу на эти регионы, пояснили в пресс-службе. ПСБ на сегодняшний день является единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия, псб, автокредитование, новости
Экономика, РОССИЯ, ПСБ, автокредитование, Новости
11:40 16.05.2024 (обновлено: 11:41 16.05.2024)
 
ПСБ запустил автокредитование в новых регионах России

ПСБ запустил автокредитование в Донецкой и Луганской народных республиках

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил автокредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ПСБ первым в новейшей истории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предоставил их жителям возможность оформить целевой кредит на покупку автомобиля. Заём от 100 тысяч до 5 миллионов рублей можно получить на срок от одного до пяти лет", - говорится в сообщении.
В соответствии с условиями программы жители новых регионов могут приобрести новый автомобиль или автомобиль с пробегом в аккредитованном банком дилерском центре.
Автосалоны-партнеры банка, предлагающие покупку с использованием автокредитования, работают в ДНР и ЛНР. Здесь же на первом этапе действия программы оформить автокредит могут и жители Запорожской и Херсонской областей, а в перспективе с открытием автосалонов банк планирует масштабировать услугу на эти регионы, пояснили в пресс-службе.
ПСБ на сегодняшний день является единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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