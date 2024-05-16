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Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома
Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома
Китай достиг очевидных успехов в конкурентной борьбе в области автопрома, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:21+0300
2024-05-16T10:56+0300
китай
новости
владимир путин
авто
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай достиг очевидных успехов в конкурентной борьбе в области автопрома, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе", — отметил глава государства.Путин подчеркнул, что Москва надеется на дальнейшее развитие сотрудничества в этой области.Ранее сообщалось, что премиальный китайский автомобильный бренд HONGQI станет официальным партнером Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Все спикеры и партнеры форума будут передвигаться на автомобилях этого бренда. HONGQI уже представлен на рынках 28 стран, включая Россию.Бренд вышел на российский рынок в 2023 году и является популярным во многих странах, таких как Германия, Дания, Катар и др.
https://1prime.ru/20240516/putin-848227190.html
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китай, новости, владимир путин, авто
КИТАЙ, Новости, Владимир Путин, Авто
10:21 16.05.2024 (обновлено: 10:56 16.05.2024)
 
Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома

Путин: Китай достиг очевидных успехов в конкурентной борьбе в области автопрома

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
© POOL
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай достиг очевидных успехов в конкурентной борьбе в области автопрома, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.
"Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что Москва надеется на дальнейшее развитие сотрудничества в этой области.
Ранее сообщалось, что премиальный китайский автомобильный бренд HONGQI станет официальным партнером Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Все спикеры и партнеры форума будут передвигаться на автомобилях этого бренда. HONGQI уже представлен на рынках 28 стран, включая Россию.
Бренд вышел на российский рынок в 2023 году и является популярным во многих странах, таких как Германия, Дания, Катар и др.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Путин указал на защищенность торговых отношений с КНР от внешнего влияния
10:11
 
КИТАЙНовостиВладимир ПутинАвто
 
 
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