https://1prime.ru/20240516/putin-848227577.html

Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома

Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин отметил явные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автопрома

Китай достиг очевидных успехов в конкурентной борьбе в области автопрома, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:21+0300

2024-05-16T10:21+0300

2024-05-16T10:56+0300

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай достиг очевидных успехов в конкурентной борьбе в области автопрома, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе", — отметил глава государства.Путин подчеркнул, что Москва надеется на дальнейшее развитие сотрудничества в этой области.Ранее сообщалось, что премиальный китайский автомобильный бренд HONGQI станет официальным партнером Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Все спикеры и партнеры форума будут передвигаться на автомобилях этого бренда. HONGQI уже представлен на рынках 28 стран, включая Россию.Бренд вышел на российский рынок в 2023 году и является популярным во многих странах, таких как Германия, Дания, Катар и др.

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китай, новости, владимир путин, авто