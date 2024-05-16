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Россия и КНР будут продвигать использование Севморпути
Россия и КНР будут продвигать использование Севморпути - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР будут продвигать использование Севморпути
Россия и Китай намерены продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора, о достижении соответствующей... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:01+0300
2024-05-16T13:01+0300
2024-05-16T13:01+0300
экономика
севморпуть
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора, о достижении соответствующей договоренности говорится в тексте совместного заявления двух стран, который опубликован на сайте Кремля.Документ посвящен путям углубления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя государствами."Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая... В этих целях они договорились: продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора", - подчеркивается в заявлении.Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. В составе представительной российской делегации - члены правительства, главы федеральных ведомств, руководители финансовых учреждений и крупных предприятий.Ранее Путин заявлял, что развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания России. Также глава государства подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов.
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севморпуть, россия, китай
Экономика, Севморпуть, РОССИЯ, КИТАЙ
Россия и КНР будут продвигать использование Севморпути
Россия и Китай договорились продвигать использование Северного морского пути
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора, о достижении соответствующей договоренности говорится в тексте совместного заявления двух стран, который опубликован на сайте Кремля.
Документ посвящен путям углубления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя государствами.
"Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая... В этих целях они договорились: продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора", - подчеркивается в заявлении.
В "Росатоме" отметили рост интереса зарубежных компаний к Севморпути
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. В составе представительной российской делегации - члены правительства, главы федеральных ведомств, руководители финансовых учреждений и крупных предприятий.
Ранее Путин заявлял
, что развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания России. Также глава государства подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов.