https://1prime.ru/20240516/skoda-848233337.html

Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом

Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом - 16.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом

Лифтбек первого поколения Skoda Rapid является одним из самых верных вариантов при выборе автомобиля за миллион рублей, отметил эксперт издания "За рулем"... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:51+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Лифтбек первого поколения Skoda Rapid является одним из самых верных вариантов при выборе автомобиля за миллион рублей, отметил эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев.Согласно эксперту, Skoda Rapid в России популярна в версии с атмосферным двигателем 1.6 и шестиступенчатым автоматом AQ160, которые отличаются высоким ресурсом и надежностью. Версия с наддувным мотором объемом 1.4 и роботом может требовать частого обслуживания при больших пробегах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Skoda Rapid имеет практичный интерьер по сравнению с VW Polo Sedan и надежную антикоррозийную защиту кузова. Двигатель CFNA с цепным приводом ГРМ легко ремонтируется и не требует большого количества масла, что делает его предпочтительным выбором.Тем не менее, после 150 тысяч километров может потребоваться обслуживание коробки передач и двигателя. В целом, Skoda Rapid является достаточно надежным автомобилем, особенно в сравнении с роботизированной коробкой передач, заключил Зиновьев.

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