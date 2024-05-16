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Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом
Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом - 16.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом
Лифтбек первого поколения Skoda Rapid является одним из самых верных вариантов при выборе автомобиля за миллион рублей, отметил эксперт издания "За рулем"... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:51+0300
2024-05-16T11:52+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Лифтбек первого поколения Skoda Rapid является одним из самых верных вариантов при выборе автомобиля за миллион рублей, отметил эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев.Согласно эксперту, Skoda Rapid в России популярна в версии с атмосферным двигателем 1.6 и шестиступенчатым автоматом AQ160, которые отличаются высоким ресурсом и надежностью. Версия с наддувным мотором объемом 1.4 и роботом может требовать частого обслуживания при больших пробегах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Skoda Rapid имеет практичный интерьер по сравнению с VW Polo Sedan и надежную антикоррозийную защиту кузова. Двигатель CFNA с цепным приводом ГРМ легко ремонтируется и не требует большого количества масла, что делает его предпочтительным выбором.Тем не менее, после 150 тысяч километров может потребоваться обслуживание коробки передач и двигателя. В целом, Skoda Rapid является достаточно надежным автомобилем, особенно в сравнении с роботизированной коробкой передач, заключил Зиновьев.
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россия, авто, новости
РОССИЯ, Авто, Новости
11:51 16.05.2024 (обновлено: 11:52 16.05.2024)
 
Эксперт раскрыл, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом

Эксперт "За рулем" рассказал, как правильно выбрать Skoda Rapid с пробегом

Skoda начала серийное производство модели Rapid
Skoda начала серийное производство модели Rapid
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Лифтбек первого поколения Skoda Rapid является одним из самых верных вариантов при выборе автомобиля за миллион рублей, отметил эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев.
Согласно эксперту, Skoda Rapid в России популярна в версии с атмосферным двигателем 1.6 и шестиступенчатым автоматом AQ160, которые отличаются высоким ресурсом и надежностью. Версия с наддувным мотором объемом 1.4 и роботом может требовать частого обслуживания при больших пробегах.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, Skoda Rapid имеет практичный интерьер по сравнению с VW Polo Sedan и надежную антикоррозийную защиту кузова. Двигатель CFNA с цепным приводом ГРМ легко ремонтируется и не требует большого количества масла, что делает его предпочтительным выбором.
Тем не менее, после 150 тысяч километров может потребоваться обслуживание коробки передач и двигателя. В целом, Skoda Rapid является достаточно надежным автомобилем, особенно в сравнении с роботизированной коробкой передач, заключил Зиновьев.
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