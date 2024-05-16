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Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ
Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ
Перебои в Красном море привели к расколу мировой торговли сжиженным природным газом на регионы, пишет Bloomberg. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:09+0300
2024-05-16T15:09+0300
2024-05-16T15:32+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Перебои в Красном море привели к расколу мировой торговли сжиженным природным газом на регионы, пишет Bloomberg.Раньше танкеры с СПГ ежемесячно десятками пересекали Баб-эль-Мандебский пролив, однако после эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной, а также из-за участившихся атак на танкеры со стороны Йемена, их число сократилось до нуля уже к середине января.Компании были вынуждены перенаправлять суда в обход Африки, оставляя покупателей с ограниченным количеством поставщиков, если только те не готовы тратить больше за логистику. В результате, рынок СПГ был разделен на регионы."В настоящее время мировой рынок СПГ поделен на два бассейна, и экономически будет очень трудно переправлять сда из одного бассейна в другой", — считает глава LNG trading в TotalEnergies SE Патрик Дуглас.Ранее на Красное море и Суэцкий канал приходилось около десятой части мировой торговли, они обеспечивали странам Ближнего Востока кратчайший маршрут в Европу, которая перешла на СПГ после сокращения поставок трубопроводного газа из России.Из-за увеличения расстояния, которое приходится проходить судам, снижает доступность топлива и увеличивает мировой спрос примерно на 4%, отмечают в Clarkson Research Services.Трейдерам приходится искать покупателей ближе к местам производства СПГ с тем, чтобы сэкономить на транспортировке. Эти усилия, вероятно, станут активнее, когда спрос на топливо возрастет в преддверии зимы.Фрагментация рынка усложняет перенаправление поставок между регионами в случае внезапного роста спроса или сбоя на НПЗ, что в свою очередь может привести к повышению цен и увеличению разрыва между Европой и Азией.
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мир, спг, поставки спг, красное море, суэцкий канал
Энергетика, МИР, СПГ, поставки СПГ, КРАСНОЕ МОРЕ, Суэцкий канал
Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ
Bloomberg: перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ на регионы
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
Перебои в Красном море привели к расколу мировой торговли сжиженным природным газом на регионы, пишет Bloomberg
.
Раньше танкеры с СПГ ежемесячно десятками пересекали Баб-эль-Мандебский пролив, однако после эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной, а также из-за участившихся атак на танкеры со стороны Йемена, их число сократилось до нуля уже к середине января.
Компании были вынуждены перенаправлять суда в обход Африки, оставляя покупателей с ограниченным количеством поставщиков, если только те не готовы тратить больше за логистику. В результате, рынок СПГ был разделен на регионы.
"В настоящее время мировой рынок СПГ поделен на два бассейна, и экономически будет очень трудно переправлять сда из одного бассейна в другой", — считает глава LNG trading в TotalEnergies SE Патрик Дуглас.
Ранее на Красное море и Суэцкий канал приходилось около десятой части мировой торговли, они обеспечивали странам Ближнего Востока кратчайший маршрут в Европу, которая перешла на СПГ после сокращения поставок трубопроводного газа из России.
Из-за увеличения расстояния, которое приходится проходить судам, снижает доступность топлива и увеличивает мировой спрос примерно на 4%, отмечают в Clarkson Research Services.
На европейский энергорынок выведут СПГ из Украины
Трейдерам приходится искать покупателей ближе к местам производства СПГ с тем, чтобы сэкономить на транспортировке. Эти усилия, вероятно, станут активнее, когда спрос на топливо возрастет в преддверии зимы.
Фрагментация рынка усложняет перенаправление поставок между регионами в случае внезапного роста спроса или сбоя на НПЗ, что в свою очередь может привести к повышению цен и увеличению разрыва между Европой и Азией.