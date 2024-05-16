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Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ

Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ

Перебои в Красном море раскололи мировую торговлю СПГ, пишет СМИ

Перебои в Красном море привели к расколу мировой торговли сжиженным природным газом на регионы, пишет Bloomberg. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:09+0300

2024-05-16T15:09+0300

2024-05-16T15:32+0300

энергетика

мир

спг

поставки спг

красное море

суэцкий канал

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Перебои в Красном море привели к расколу мировой торговли сжиженным природным газом на регионы, пишет Bloomberg.Раньше танкеры с СПГ ежемесячно десятками пересекали Баб-эль-Мандебский пролив, однако после эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной, а также из-за участившихся атак на танкеры со стороны Йемена, их число сократилось до нуля уже к середине января.Компании были вынуждены перенаправлять суда в обход Африки, оставляя покупателей с ограниченным количеством поставщиков, если только те не готовы тратить больше за логистику. В результате, рынок СПГ был разделен на регионы."В настоящее время мировой рынок СПГ поделен на два бассейна, и экономически будет очень трудно переправлять сда из одного бассейна в другой", — считает глава LNG trading в TotalEnergies SE Патрик Дуглас.Ранее на Красное море и Суэцкий канал приходилось около десятой части мировой торговли, они обеспечивали странам Ближнего Востока кратчайший маршрут в Европу, которая перешла на СПГ после сокращения поставок трубопроводного газа из России.Из-за увеличения расстояния, которое приходится проходить судам, снижает доступность топлива и увеличивает мировой спрос примерно на 4%, отмечают в Clarkson Research Services.Трейдерам приходится искать покупателей ближе к местам производства СПГ с тем, чтобы сэкономить на транспортировке. Эти усилия, вероятно, станут активнее, когда спрос на топливо возрастет в преддверии зимы.Фрагментация рынка усложняет перенаправление поставок между регионами в случае внезапного роста спроса или сбоя на НПЗ, что в свою очередь может привести к повышению цен и увеличению разрыва между Европой и Азией.

https://1prime.ru/20240508/spg-848007007.html

суэцкий канал

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мир, спг, поставки спг, красное море, суэцкий канал