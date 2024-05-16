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"Народный" кроссовер Kia удивил ценой на российском рынке
"Народный" кроссовер Kia удивил ценой на российском рынке - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Народный" кроссовер Kia удивил ценой на российском рынке
На российским рынке вновь появились Kia Sportage. Теперь их поставляют не только дилеры, но и "частники", а также "профессиональные продавцы". Цены стартуют от... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:36+0300
2024-05-16T12:36+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. На российским рынке вновь появились Kia Sportage. Теперь их поставляют не только дилеры, но и "частники", а также "профессиональные продавцы". Цены стартуют от 3,1 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".Самую низку стоимость новой Kia Sportage 2023 года выпуска с "автоматом" предлагает "частник" из Казани. Салон тканевый, но приборная модель цифровая. Чуть дороже, за 3, 2 миллиона рублей, кроссовер в более богатой комплектации предлагает привезти под заказ мультибрендовый дилер из Благовещенска. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ остальных объявлениях новый импортный Kia Sportage стоит дороже. В Санкт-Петербурге за него просят минимум 3,4 миллиона. Но 100 тысяч дороже в Омске и Екатеринбурге. Корейские бренды KIA и Huyndai планировали полностью уйти из России до конца 2023 года. Автомобильные салоны распродавали оставшиеся авто с наценкой, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки, как сообщали профильные СМИ. При этом в январе 2024-го Калининградский автомобилестроительный завод "Автотор" возобновил поставки дилерам кроссоверов Kia Seltos и Soul. В 2022 году предприятие не могло собрать эти модели из-за заморозки поставок компонентов со стороны корейских партнеров.
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авто, спрос на легковые авто, автомобили kia, kia
Авто, спрос на легковые авто, автомобили Kia, Kia
"Народный" кроссовер Kia удивил ценой на российском рынке
"Автоновости дня": в Россию привезли новые кроссоверы Kia Sportage от 3,15 млн
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
На российским рынке вновь появились Kia Sportage. Теперь их поставляют не только дилеры, но и "частники", а также "профессиональные продавцы". Цены стартуют от 3,1 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня"
.
Самую низку стоимость новой Kia Sportage 2023 года выпуска с "автоматом" предлагает "частник" из Казани. Салон тканевый, но приборная модель цифровая. Чуть дороже, за 3, 2 миллиона рублей, кроссовер в более богатой комплектации предлагает привезти под заказ мультибрендовый дилер из Благовещенска.
В остальных объявлениях новый импортный Kia Sportage стоит дороже. В Санкт-Петербурге за него просят минимум 3,4 миллиона. Но 100 тысяч дороже в Омске и Екатеринбурге.
Корейские бренды KIA и Huyndai планировали полностью уйти из России до конца 2023 года. Автомобильные салоны распродавали оставшиеся авто с наценкой, а также меняют вывески и ассортимент на китайские марки, как сообщали профильные СМИ.
При этом в январе 2024-го Калининградский автомобилестроительный завод "Автотор" возобновил поставки дилерам кроссоверов Kia Seltos и Soul. В 2022 году предприятие не могло собрать эти модели из-за заморозки поставок компонентов со стороны корейских партнеров.
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