https://1prime.ru/20240516/ukraina-848225588.html
Европе посоветовали смириться с очевидным: никакой победы Украины не будет
Европе посоветовали смириться с очевидным: никакой победы Украины не будет - 16.05.2024, ПРАЙМ
Европе посоветовали смириться с очевидным: никакой победы Украины не будет
Перспективы конфликта на Украине дают Западу все меньше поводов для оптимизма, сообщает чешское издание Lidovky. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:41+0300
2024-05-16T09:41+0300
2024-05-16T09:41+0300
спецоперация на украине
россия
украина
ес
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84313/33/843133339_27:0:1972:1094_1920x0_80_0_0_d674c89f1164afd431f41468fd6d814b.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Перспективы конфликта на Украине дают Западу все меньше поводов для оптимизма, сообщает чешское издание Lidovky.Согласно изданию, основной проблемой для Киева является вероятный переход Харькова под контроль России, несмотря на то, что многие эксперты предполагают, что российская армия сможет ограничиться и окраинами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругой не менее важной проблемой стала дискуссия западных политиков о необходимости направить на Украину западный военный контингент. По мнению военного историка Эдварда Луттвака, чтобы Киев одержал победу нужно срочно направить солдат, однако если цель Европы в поражении Украины, то можно сидеть сложа руки и смириться с поражением, отмечается в издании."Россия платит своим солдатам солидные суммы. Мы, конечно, на это не пойдем. Но тогда нам, пожалуй, придется смириться с тем, что этот конфликт закончится не тем, чем бы нам хотелось", — заметил автор публикации.Ко всемцу прочему, надеяться на США в вопросе поддержки тоже не приходится, так как роль Киева значительно снизилась в американской внешнеполитической повестке, заметили в издании.Тем не менее, поиск позитивных перспектив также заходит в тупик, так как при обсуждении мирной конференции в Швейцарии становится ясно, что ожидать результатов, ведущих к миру, от нее не стоит, так как без участия России мира не будет, заключил автор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240514/ukraina-848144498.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84313/33/843133339_270:0:1729:1094_1920x0_80_0_0_b14c1b358c997a72236ddea3c1d3262f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ес, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Новости
Европе посоветовали смириться с очевидным: никакой победы Украины не будет
Lidovky: в Чехии посоветовали Европе смириться с тем, что Украина проиграла
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Перспективы конфликта на Украине дают Западу все меньше поводов для оптимизма, сообщает
чешское издание Lidovky.
Согласно изданию, основной проблемой для Киева является вероятный переход Харькова под контроль России, несмотря на то, что многие эксперты предполагают, что российская армия сможет ограничиться и окраинами.
Другой не менее важной проблемой стала дискуссия западных политиков о необходимости направить на Украину западный военный контингент. По мнению военного историка Эдварда Луттвака, чтобы Киев одержал победу нужно срочно направить солдат, однако если цель Европы в поражении Украины, то можно сидеть сложа руки и смириться с поражением, отмечается в издании.
"Россия платит своим солдатам солидные суммы. Мы, конечно, на это не пойдем. Но тогда нам, пожалуй, придется смириться с тем, что этот конфликт закончится не тем, чем бы нам хотелось", — заметил автор публикации.
Ко всемцу прочему, надеяться на США в вопросе поддержки тоже не приходится, так как роль Киева значительно снизилась в американской внешнеполитической повестке, заметили в издании.
Тем не менее, поиск позитивных перспектив также заходит в тупик, так как при обсуждении мирной конференции в Швейцарии становится ясно, что ожидать результатов, ведущих к миру, от нее не стоит, так как без участия России мира не будет, заключил автор.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска