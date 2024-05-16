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Европе посоветовали смириться с очевидным: никакой победы Украины не будет

Европе посоветовали смириться с очевидным: никакой победы Украины не будет - 16.05.2024, ПРАЙМ

Европе посоветовали смириться с очевидным: никакой победы Украины не будет

Перспективы конфликта на Украине дают Западу все меньше поводов для оптимизма, сообщает чешское издание Lidovky. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:41+0300

2024-05-16T09:41+0300

2024-05-16T09:41+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Перспективы конфликта на Украине дают Западу все меньше поводов для оптимизма, сообщает чешское издание Lidovky.Согласно изданию, основной проблемой для Киева является вероятный переход Харькова под контроль России, несмотря на то, что многие эксперты предполагают, что российская армия сможет ограничиться и окраинами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругой не менее важной проблемой стала дискуссия западных политиков о необходимости направить на Украину западный военный контингент. По мнению военного историка Эдварда Луттвака, чтобы Киев одержал победу нужно срочно направить солдат, однако если цель Европы в поражении Украины, то можно сидеть сложа руки и смириться с поражением, отмечается в издании."Россия платит своим солдатам солидные суммы. Мы, конечно, на это не пойдем. Но тогда нам, пожалуй, придется смириться с тем, что этот конфликт закончится не тем, чем бы нам хотелось", — заметил автор публикации.Ко всемцу прочему, надеяться на США в вопросе поддержки тоже не приходится, так как роль Киева значительно снизилась в американской внешнеполитической повестке, заметили в издании.Тем не менее, поиск позитивных перспектив также заходит в тупик, так как при обсуждении мирной конференции в Швейцарии становится ясно, что ожидать результатов, ведущих к миру, от нее не стоит, так как без участия России мира не будет, заключил автор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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