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"Перекладывают вину на других". На Западе отозвались о заявлениях Киева - 16.05.2024, ПРАЙМ
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"Перекладывают вину на других". На Западе отозвались о заявлениях Киева
"Перекладывают вину на других". На Западе отозвались о заявлениях Киева - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Перекладывают вину на других". На Западе отозвались о заявлениях Киева
Украинские власти играют "в горячую картошку", перекидывая вину с одного ведомства на другое, пишет немецкое издание Junge Welt. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:09+0300
2024-05-16T10:46+0300
россия
украина
запад
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинские власти играют "в горячую картошку", перекидывая вину с одного ведомства на другое, пишет немецкое издание Junge Welt.Так, на фоне неожиданно активных наступательных движений России на Украине власти Киева начинают перекладывать свою вину на других. Так, в ГУР отмечали, что российское наступление на Харьковском направлении было ожидалось и что политическое и военное руководство было своевременно проинформировано об этом. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, издание отмечает, что одному подразделению удается легко отделаться за счет остальных, а украинские солдаты жалуются, что за полтора года власти не построили ни одного нормального укрепления, из-за чего противник может пройти "как нож сквозь масло".В этой связи указывается, что все больше фактов намекают на то, что все полученные Украиной средства были разворованы. Газета пишет, что ситуация на фронте безвыходная. Одним из подверждений этого служит недавний визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, который хотел "поднять моральный дух украиской власти" и поэтому устроил концерт в одном из баров украинской столицы.В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что саммит по Украине, который пройдет летом в Женеве, в лучшем случае может стать началом диалога между Украиной и Россией, против чего с самого начала выступал Владимир Зеленский. По словам автора статьи, эта встреча, итогом которой, согласно надеждам Зеленского, станет "большой ультиматум России", завершится "большим ультиматумом Украине".В Швейцарии 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Спецоперация на Украине
10:09 16.05.2024 (обновлено: 10:46 16.05.2024)
 
"Перекладывают вину на других". На Западе отозвались о заявлениях Киева

Junge Welt: власти Украины перекидывают вину с одного ведомства на другое

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинские власти играют "в горячую картошку", перекидывая вину с одного ведомства на другое, пишет немецкое издание Junge Welt.
Так, на фоне неожиданно активных наступательных движений России на Украине власти Киева начинают перекладывать свою вину на других. Так, в ГУР отмечали, что российское наступление на Харьковском направлении было ожидалось и что политическое и военное руководство было своевременно проинформировано об этом.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем не менее, издание отмечает, что одному подразделению удается легко отделаться за счет остальных, а украинские солдаты жалуются, что за полтора года власти не построили ни одного нормального укрепления, из-за чего противник может пройти "как нож сквозь масло".
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В этой связи указывается, что все больше фактов намекают на то, что все полученные Украиной средства были разворованы.
Газета пишет, что ситуация на фронте безвыходная. Одним из подверждений этого служит недавний визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, который хотел "поднять моральный дух украиской власти" и поэтому устроил концерт в одном из баров украинской столицы.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что саммит по Украине, который пройдет летом в Женеве, в лучшем случае может стать началом диалога между Украиной и Россией, против чего с самого начала выступал Владимир Зеленский. По словам автора статьи, эта встреча, итогом которой, согласно надеждам Зеленского, станет "большой ультиматум России", завершится "большим ультиматумом Украине".
В Швейцарии 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине. Она состоится недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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