https://1prime.ru/20240516/ukraina-848241756.html

Внезапное российское наступление поставило ВСУ в тупик, пишет СМИ

Внезапное российское наступление поставило ВСУ в тупик, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ

Внезапное российское наступление поставило ВСУ в тупик, пишет СМИ

Наступление российских войск под Харьковом застало врасплох ВСУ и создало для них новую проблему, пишет The Hill. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:36+0300

2024-05-16T14:36+0300

2024-05-16T14:36+0300

спецоперация на украине

украина

сво

харьков

харьковская область

наступление

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:196:2401:1546_1920x0_80_0_0_fedc7d7ee26bffa6a312bf45655f057a.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Наступление российских войск под Харьковом застало врасплох ВСУ и создало для них новую проблему, пишет The Hill.Издание отмечает, что наступление ВС РФ вынудило ВСУ задействовать все резервы, ставя под удар другие участки фронта."Мы видим Украину в её самом слабом состоянии. Русские используют эту возможность и давят как ненормальные, потому что знают, что к середине или концу лета ситуация стабилизируется… украинцы сейчас находятся в трудном положении, и ближайшие пару месяцев будут чрезвычайно важными", — заявил изданию профессор Калифорнийского университета Бранислав Сланчев.The Hill со ссылкой на военного историка Корнельского университета Дэвида Силби пишет, что взятие Харькова является непростой задачей, однако российским военным под силу взять город в окружение и перекрыть для украинской армии линии снабжения, в результате чего ВСУ окажутся под ударом.Силби отметил, что украинским военным все сложнее обеспечивать снабжение своих частей на востоке, что повышает шансы ВС России на продолжение наступления."Харьковское наступление зажимает украинцев в тиски из-за нехватки живой силы, и они уже находится под угрозой на важных направлениях", — заключил Силби.

https://1prime.ru/20240516/naot-848241377.html

украина

харьков

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, харьков, харьковская область, наступление