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Внезапное российское наступление поставило ВСУ в тупик, пишет СМИ
Внезапное российское наступление поставило ВСУ в тупик, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Внезапное российское наступление поставило ВСУ в тупик, пишет СМИ
Наступление российских войск под Харьковом застало врасплох ВСУ и создало для них новую проблему, пишет The Hill. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:36+0300
2024-05-16T14:36+0300
2024-05-16T14:36+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Наступление российских войск под Харьковом застало врасплох ВСУ и создало для них новую проблему, пишет The Hill.Издание отмечает, что наступление ВС РФ вынудило ВСУ задействовать все резервы, ставя под удар другие участки фронта."Мы видим Украину в её самом слабом состоянии. Русские используют эту возможность и давят как ненормальные, потому что знают, что к середине или концу лета ситуация стабилизируется… украинцы сейчас находятся в трудном положении, и ближайшие пару месяцев будут чрезвычайно важными", — заявил изданию профессор Калифорнийского университета Бранислав Сланчев.The Hill со ссылкой на военного историка Корнельского университета Дэвида Силби пишет, что взятие Харькова является непростой задачей, однако российским военным под силу взять город в окружение и перекрыть для украинской армии линии снабжения, в результате чего ВСУ окажутся под ударом.Силби отметил, что украинским военным все сложнее обеспечивать снабжение своих частей на востоке, что повышает шансы ВС России на продолжение наступления."Харьковское наступление зажимает украинцев в тиски из-за нехватки живой силы, и они уже находится под угрозой на важных направлениях", — заключил Силби.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ХАРЬКОВ, Харьковская область, наступление
Внезапное российское наступление поставило ВСУ в тупик, пишет СМИ
The Hill: внезапное российское наступление под Харьковом загоняет ВСУ в тиски
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
Наступление российских войск под Харьковом застало врасплох ВСУ и создало для них новую проблему, пишет The Hill
.
Издание отмечает, что наступление ВС РФ вынудило ВСУ задействовать все резервы, ставя под удар другие участки фронта.
"Мы видим Украину в её самом слабом состоянии. Русские используют эту возможность и давят как ненормальные, потому что знают, что к середине или концу лета ситуация стабилизируется… украинцы сейчас находятся в трудном положении, и ближайшие пару месяцев будут чрезвычайно важными", — заявил изданию профессор Калифорнийского университета Бранислав Сланчев.
The Hill со ссылкой на военного историка Корнельского университета Дэвида Силби пишет, что взятие Харькова является непростой задачей, однако российским военным под силу взять город в окружение и перекрыть для украинской армии линии снабжения, в результате чего ВСУ окажутся под ударом.
Силби отметил, что украинским военным все сложнее обеспечивать снабжение своих частей на востоке, что повышает шансы ВС России на продолжение наступления.
"Харьковское наступление зажимает украинцев в тиски из-за нехватки живой силы, и они уже находится под угрозой на важных направлениях", — заключил Силби.
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