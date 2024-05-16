https://1prime.ru/20240516/ukraina-848249324.html

СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой

СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой - 16.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой

Без пополнения фронт падет, ведь Украине просто будет некем воевать, такое мнение высказал один из солдат ВСУ в интервью ZN.ua. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:28+0300

2024-05-16T17:28+0300

2024-05-16T17:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Без пополнения фронт падет, ведь Украине просто будет некем воевать, такое мнение высказал один из солдат ВСУ в интервью ZN.ua."В бригадах сейчас из роты воюет пятая часть. И когда стоит вопрос о пополнении, его никто не дает — нет пополнения. Опять же, если пополнение готовить долго, то кто будет воевать сейчас?", — заявил он.По его словам, за последние полгода на восточный фронт пополнение состава не прибывало, а "качество" новобранцев и мобилизованных значительно снизилось. Обучение происходит "на боевом уровне", базовая военная подготовка сократилась до трех месяцев.Он подчеркивает, что украинской армии нужен честный разговор с властями, "выйти и сказать, что все не так, как мы вам рассказывали"."Медиапрезидент стал президентом страны, но он и дальше живет медиареальностью. Пока будут две реальности: одна — медиа, а другая — настоящая, ничего не произойдет", заключил он.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>

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