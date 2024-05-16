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СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240516/ukraina-848249324.html
СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой
СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой - 16.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой
Без пополнения фронт падет, ведь Украине просто будет некем воевать, такое мнение высказал один из солдат ВСУ в интервью ZN.ua. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:28+0300
2024-05-16T17:28+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Без пополнения фронт падет, ведь Украине просто будет некем воевать, такое мнение высказал один из солдат ВСУ в интервью ZN.ua."В бригадах сейчас из роты воюет пятая часть. И когда стоит вопрос о пополнении, его никто не дает — нет пополнения. Опять же, если пополнение готовить долго, то кто будет воевать сейчас?", — заявил он.По его словам, за последние полгода на восточный фронт пополнение состава не прибывало, а "качество" новобранцев и мобилизованных значительно снизилось. Обучение происходит "на боевом уровне", базовая военная подготовка сократилась до трех месяцев.Он подчеркивает, что украинской армии нужен честный разговор с властями, "выйти и сказать, что все не так, как мы вам рассказывали"."Медиапрезидент стал президентом страны, но он и дальше живет медиареальностью. Пока будут две реальности: одна — медиа, а другая — настоящая, ничего не произойдет", заключил он.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
17:28 16.05.2024
 
СМИ: солдат ВСУ рассказал о ситуации на передовой

Солдат ВСУ Ронин: развал в армии ничем хорошим для Украины не закончится

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Без пополнения фронт падет, ведь Украине просто будет некем воевать, такое мнение высказал один из солдат ВСУ в интервью ZN.ua.
"В бригадах сейчас из роты воюет пятая часть. И когда стоит вопрос о пополнении, его никто не дает — нет пополнения. Опять же, если пополнение готовить долго, то кто будет воевать сейчас?", — заявил он.
По его словам, за последние полгода на восточный фронт пополнение состава не прибывало, а "качество" новобранцев и мобилизованных значительно снизилось. Обучение происходит "на боевом уровне", базовая военная подготовка сократилась до трех месяцев.
Он подчеркивает, что украинской армии нужен честный разговор с властями, "выйти и сказать, что все не так, как мы вам рассказывали".
"Медиапрезидент стал президентом страны, но он и дальше живет медиареальностью. Пока будут две реальности: одна — медиа, а другая — настоящая, ничего не произойдет", заключил он.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров
17:15
Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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