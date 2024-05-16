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"Кинул монетку": Медведев прокомментировал визит Зеленского в Харьков
"Кинул монетку": Медведев прокомментировал визит Зеленского в Харьков - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Кинул монетку": Медведев прокомментировал визит Зеленского в Харьков
Визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный, такое мнение высказал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:32+0300
2024-05-16T17:32+0300
2024-05-16T17:49+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный, такое мнение высказал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове. "Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" — написал Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте". Публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией, на которой была запечатлена казнь Муссолини. Ранее российское Министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. На этом фоне Зеленский заговорил о возможной потере Харькова.
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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
"Кинул монетку": Медведев прокомментировал визит Зеленского в Харьков
Медведев: визит Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный, такое мнение высказал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове.
"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" — написал Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте".
Публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией, на которой была запечатлена казнь Муссолини.
Зеленский назвал условие потери Харькова
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. На этом фоне Зеленский заговорил о возможной потере Харькова.