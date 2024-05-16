https://1prime.ru/20240516/ukraina-848249745.html

"Кинул монетку": Медведев прокомментировал визит Зеленского в Харьков

"Кинул монетку": Медведев прокомментировал визит Зеленского в Харьков - 16.05.2024, ПРАЙМ

"Кинул монетку": Медведев прокомментировал визит Зеленского в Харьков

Визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный, такое мнение высказал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:32+0300

2024-05-16T17:32+0300

2024-05-16T17:49+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный, такое мнение высказал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове. "Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" — написал Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте". Публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией, на которой была запечатлена казнь Муссолини. Ранее российское Министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. На этом фоне Зеленский заговорил о возможной потере Харькова.

https://1prime.ru/20240516/zelenskiy-848243757.html

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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев