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Аудитор Пентагона рассказал о масштабах коррупции на Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Аудитор Пентагона рассказал о масштабах коррупции на Украине
Аудитор Пентагона рассказал о масштабах коррупции на Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
Аудитор Пентагона рассказал о масштабах коррупции на Украине
Коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, практикуются взятки и откаты, в министерстве обороны завышают цены, говорится в докладе в... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:36+0300
2024-05-16T17:36+0300
экономика
украина
коррупция на украине
борьба с коррупцией
коррупция
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, практикуются взятки и откаты, в министерстве обороны завышают цены, говорится в докладе в американский конгресс генинспектора Пентагона Роберта Сторча. "Восприятие коррупции снизилось с 2013 года на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе", — говорится в опубликованном докладе. Как заявил аудитор Пентагона, нынешний конфликт создал возможности для развития коррупции, "в том числе взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в министерстве обороны, в частности, на закупку летальных единиц, поскольку прозрачность процесса ограничена из-за уровня секретности таких закупок".Советник главы ДНР Ян Гагин еще в прошлом году отмечал, что поставленные Киеву натовские вооружения могли быть перепроданы, применяются против Израиля. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подчеркивала необходимость отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС. Американский политик задалась вопросом, поступила ли техника из Афганистана или с Украины.
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украина, коррупция на украине, борьба с коррупцией, коррупция
Экономика, УКРАИНА, коррупция на Украине, борьба с коррупцией, КОРРУПЦИЯ
17:36 16.05.2024
 
Аудитор Пентагона рассказал о масштабах коррупции на Украине

Аудитор Пентагона: коррупция на Украине одна из худших в Европе

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, практикуются взятки и откаты, в министерстве обороны завышают цены, говорится в докладе в американский конгресс генинспектора Пентагона Роберта Сторча.
"Восприятие коррупции снизилось с 2013 года на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе", — говорится в опубликованном докладе.
Как заявил аудитор Пентагона, нынешний конфликт создал возможности для развития коррупции, "в том числе взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в министерстве обороны, в частности, на закупку летальных единиц, поскольку прозрачность процесса ограничена из-за уровня секретности таких закупок".
Советник главы ДНР Ян Гагин еще в прошлом году отмечал, что поставленные Киеву натовские вооружения могли быть перепроданы, применяются против Израиля. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подчеркивала необходимость отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС. Американский политик задалась вопросом, поступила ли техника из Афганистана или с Украины.
 
ЭкономикаУКРАИНАкоррупция на Украинеборьба с коррупциейКОРРУПЦИЯ
 
 
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