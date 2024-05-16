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ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом
ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом - 16.05.2024, ПРАЙМ
ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом
Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили в... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:55+0300
2024-05-16T17:55+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Расчетом ОТРК "Искандер" Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. В результате удара полностью уничтожен командный пункт бригады, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении. Уточняется, что командный пункт зенитно-ракетной бригады ВСУ располагался в Харьковской области.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, Харьковская область
ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом
ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчетом ОТРК "Искандер" Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. В результате удара полностью уничтожен командный пункт бригады, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что командный пункт зенитно-ракетной бригады ВСУ располагался в Харьковской области.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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