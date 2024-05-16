https://1prime.ru/20240516/ukraina-848251971.html

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом - 16.05.2024, ПРАЙМ

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом

Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили в... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:55+0300

2024-05-16T17:55+0300

2024-05-16T17:56+0300

спецоперация на украине

украина

харьков

харьковская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848251809_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_2482510a0ff81c8fcfc6f33f5a7dda44.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили командный пункт бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Расчетом ОТРК "Искандер" Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ. В результате удара полностью уничтожен командный пункт бригады, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении. Уточняется, что командный пункт зенитно-ракетной бригады ВСУ располагался в Харьковской области.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

https://1prime.ru/20240516/ukraina-848249745.html

украина

харьков

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, харьков, харьковская область