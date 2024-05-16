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В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров - 16.05.2024, ПРАЙМ
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В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров
В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров - 16.05.2024, ПРАЙМ
В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров
Ситуация на линии соприкосновения пока не вынуждает Украину сесть за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T20:21+0300
2024-05-16T20:21+0300
спецоперация на украине
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Ситуация на линии соприкосновения пока не вынуждает Украину сесть за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров", — сказал он по итогам заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов. По словам военного, украинцы испытывают трудности в достижении своих целей. Однако, как считает этот человек, и Россия сталкивается с проблемами. Несмотря на продвижение российских сил, Россия, по его мнению, пока не достигла "стратегических успехов".Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240516/naot-848241377.html
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украина, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО
20:21 16.05.2024
 
В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров

В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Ситуация на линии соприкосновения пока не вынуждает Украину сесть за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
"Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров", — сказал он по итогам заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов.
По словам военного, украинцы испытывают трудности в достижении своих целей. Однако, как считает этот человек, и Россия сталкивается с проблемами. Несмотря на продвижение российских сил, Россия, по его мнению, пока не достигла "стратегических успехов".
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
В Нидерландах предрекли крах НАТО на Украине
14:30
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТО
 
 
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