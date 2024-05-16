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США назвали "невероятно отчаянным" положение украинских войск - 16.05.2024, ПРАЙМ
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США назвали "невероятно отчаянным" положение украинских войск
США назвали "невероятно отчаянным" положение украинских войск - 16.05.2024, ПРАЙМ
США назвали "невероятно отчаянным" положение украинских войск
США считают "невероятно отчаянным" положение украинских войск, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T20:53+0300
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США считают "невероятно отчаянным" положение украинских войск, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя", — заявил он журналистам, говоря о положении дел на поле боя на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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украина, сша, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, СВО
20:53 16.05.2024 (обновлено: 20:54 16.05.2024)
 
США назвали "невероятно отчаянным" положение украинских войск

Госдеп: положение украинских войск "невероятно отчаянное"

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США считают "невероятно отчаянным" положение украинских войск, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя", — заявил он журналистам, говоря о положении дел на поле боя на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАСВО
 
 
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