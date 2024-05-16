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Запрет на продажу урана в США не вызовет проблем у России, заявил Лихачев

Запрет на продажу урана в США не вызовет проблем у России, заявил Лихачев - 16.05.2024, ПРАЙМ

Запрет на продажу урана в США не вызовет проблем у России, заявил Лихачев

Теоретический запрет на продажу урана в США никаких экономических проблем у России не вызовет, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:05+0300

2024-05-16T09:05+0300

2024-05-16T09:29+0300

алексей лихачев

энергетика

россия

уран

сша

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Теоретический запрет на продажу урана в США никаких экономических проблем у России не вызовет, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев."С точки зрения экономических показателей запрет - я бы назвал его пока теоретическим запретом - на продажу урана в США никаких проблем не вызовет", - сказал Лихачев.Он отметил, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки в "Росатом" на организацию таких поставок."Спрос на урановую продукцию "Росатома" в мире растёт постоянно. Как минимум все наши строящиеся атомные электростанции нуждаются в топливе российского дизайна, а значит, и в российском уране, у нас огромная программа строительства атомных электростанций в Российской Федерации с учётом поручения президента в 40-х годах выйти на 25% атомной электрогенерации", - сказал Лихачев."С целым рядом стран, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой, мы говорим о расширении нашего строительства", - добавил он.

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алексей лихачев, россия, уран, сша