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Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь

Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь - 16.05.2024, ПРАЙМ

Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь

В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:02+0300

2024-05-16T11:02+0300

2024-05-16T11:02+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.Как отмечается, всего было семь таких инцидентов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбучение этих военнослужащих было немедленно прекращено, а сами они отправлены обратно на Украину.За годы, прошедшие с момента госпереворота 2014 года, в сети публиковалось значительное количество фото- и видеоматериалов, где запечатлены боевики украинских вооруженных формирований с нацистской символикой, также некоторые из них демонстрировали нацистские приветственные жесты. В Германии это считается уголовным преступлением.Вместе с тем, в той же публикации заявляется, что в ответе на запрос группы депутатов парламента от партии "Альтернатива для Германии" правительство заявило, что усматривает угрозу не со стороны "крайних украинских националистов", а со стороны "российского империализма", якобы напавшего на Украину.

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