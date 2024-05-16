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Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь
Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь - 16.05.2024, ПРАЙМ
Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь
В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:02+0300
2024-05-16T11:02+0300
спецоперация на украине
украина
германия
всу
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.Как отмечается, всего было семь таких инцидентов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбучение этих военнослужащих было немедленно прекращено, а сами они отправлены обратно на Украину.За годы, прошедшие с момента госпереворота 2014 года, в сети публиковалось значительное количество фото- и видеоматериалов, где запечатлены боевики украинских вооруженных формирований с нацистской символикой, также некоторые из них демонстрировали нацистские приветственные жесты. В Германии это считается уголовным преступлением.Вместе с тем, в той же публикации заявляется, что в ответе на запрос группы депутатов парламента от партии "Альтернатива для Германии" правительство заявило, что усматривает угрозу не со стороны "крайних украинских националистов", а со стороны "российского империализма", якобы напавшего на Украину.
https://1prime.ru/20240515/strategiya-848202789.html
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украина, германия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
11:02 16.05.2024
 
Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь

Власти ФРГ: из Германии выслали семь солдат ВСУ за правоэкстремистскую символику

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.
Как отмечается, всего было семь таких инцидентов.
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Обучение этих военнослужащих было немедленно прекращено, а сами они отправлены обратно на Украину.
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За годы, прошедшие с момента госпереворота 2014 года, в сети публиковалось значительное количество фото- и видеоматериалов, где запечатлены боевики украинских вооруженных формирований с нацистской символикой, также некоторые из них демонстрировали нацистские приветственные жесты. В Германии это считается уголовным преступлением.
Вместе с тем, в той же публикации заявляется, что в ответе на запрос группы депутатов парламента от партии "Альтернатива для Германии" правительство заявило, что усматривает угрозу не со стороны "крайних украинских националистов", а со стороны "российского империализма", якобы напавшего на Украину.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯВСУ
 
 
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