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Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь
Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь - 16.05.2024, ПРАЙМ
Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь
В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:02+0300
2024-05-16T11:02+0300
2024-05-16T11:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.Как отмечается, всего было семь таких инцидентов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбучение этих военнослужащих было немедленно прекращено, а сами они отправлены обратно на Украину.За годы, прошедшие с момента госпереворота 2014 года, в сети публиковалось значительное количество фото- и видеоматериалов, где запечатлены боевики украинских вооруженных формирований с нацистской символикой, также некоторые из них демонстрировали нацистские приветственные жесты. В Германии это считается уголовным преступлением.Вместе с тем, в той же публикации заявляется, что в ответе на запрос группы депутатов парламента от партии "Альтернатива для Германии" правительство заявило, что усматривает угрозу не со стороны "крайних украинских националистов", а со стороны "российского империализма", якобы напавшего на Украину.
https://1prime.ru/20240515/strategiya-848202789.html
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украина, германия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
Из ФРГ выслали несколько украинских солдат за характерную деталь
Власти ФРГ: из Германии выслали семь солдат ВСУ за правоэкстремистскую символику
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
В Германии выявлены случаи, когда солдаты ВСУ, проходящие обучение на базах бундесвера, носили правоэкстремистскую символику. Об этом сообщается на сайте
федерального правительства ФРГ.
Как отмечается, всего было семь таких инцидентов.
Обучение этих военнослужащих было немедленно прекращено, а сами они отправлены обратно на Украину.
Максимальный фронт. Русские нашли способ рассредоточить силы ВСУ
За годы, прошедшие с момента госпереворота 2014 года, в сети публиковалось значительное количество фото- и видеоматериалов, где запечатлены боевики украинских вооруженных формирований с нацистской символикой, также некоторые из них демонстрировали нацистские приветственные жесты. В Германии это считается уголовным преступлением.
Вместе с тем, в той же публикации заявляется, что в ответе на запрос группы депутатов парламента от партии "Альтернатива для Германии" правительство заявило, что усматривает угрозу не со стороны "крайних украинских националистов", а со стороны "российского империализма", якобы напавшего на Украину.