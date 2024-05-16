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Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей

Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей - 16.05.2024, ПРАЙМ

Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей

Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:11+0300

2024-05-16T12:11+0300

2024-05-16T12:11+0300

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей российский электромобиль "Атом", Игорь Поваразднюк. "Мы понимаем, что растет и средняя мощность каждой зарядной станции, появляются технологии все более быстрой зарядки. И я думаю, что не за горами и технологии индукционной зарядки, когда может автомобиль условно подъехать к определенному месту и зарядка начнется без каких-то дополнительных действий со стороны клиента", - сказал он, выступая в рамках бизнес-диалога "Россия-Катар" на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Поваразднюк добавил, что в России появилось большое количество игроков в области зарядных станции, "Кама" работает со многими из них. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Серийное производство "Атома" планируется начать в 2025 году. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

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россия, электрокар, новости