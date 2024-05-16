Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240516/zaryadka-848234416.html
Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей
Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей - 16.05.2024, ПРАЙМ
Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей
Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:11+0300
2024-05-16T12:11+0300
россия
электрокар
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/73/833627375_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_9d7aa25f07debb433fda3daa8531e966.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей российский электромобиль "Атом", Игорь Поваразднюк. "Мы понимаем, что растет и средняя мощность каждой зарядной станции, появляются технологии все более быстрой зарядки. И я думаю, что не за горами и технологии индукционной зарядки, когда может автомобиль условно подъехать к определенному месту и зарядка начнется без каких-то дополнительных действий со стороны клиента", - сказал он, выступая в рамках бизнес-диалога "Россия-Катар" на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Поваразднюк добавил, что в России появилось большое количество игроков в области зарядных станции, "Кама" работает со многими из них. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Серийное производство "Атома" планируется начать в 2025 году. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://1prime.ru/20240514/avto-848142604.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/73/833627375_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_70ee49e9b53c6bfe086ddba27c455723.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, электрокар, новости
РОССИЯ, электрокар, Новости
12:11 16.05.2024
 
Глава "Камы" оценил сроки появления беспроводной зарядки для электромобилей

"Кама": появление беспроводной зарядки для электромобилей уже не за горами

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗарядка электромобилей на Малой Дмитровке
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Появление беспроводных зарядок для электромобилей уже не за горами с учетом нынешнего развития технологий, считает гендиректор компании "Кама", разрабатывающей российский электромобиль "Атом", Игорь Поваразднюк.
"Мы понимаем, что растет и средняя мощность каждой зарядной станции, появляются технологии все более быстрой зарядки. И я думаю, что не за горами и технологии индукционной зарядки, когда может автомобиль условно подъехать к определенному месту и зарядка начнется без каких-то дополнительных действий со стороны клиента", - сказал он, выступая в рамках бизнес-диалога "Россия-Катар" на форуме "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Поваразднюк добавил, что в России появилось большое количество игроков в области зарядных станции, "Кама" работает со многими из них.
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Серийное производство "Атома" планируется начать в 2025 году.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
Электромобиль, зарядка
Положили Tesla на лопатки: США сдерживают натиск электрокаров из Китая
14 мая, 12:06
 
РОССИЯэлектрокарНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала