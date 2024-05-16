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Зеленский назвал условие потери Харькова
Зеленский назвал условие потери Харькова - 16.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский назвал условие потери Харькова
Украина лишится Харькова, если союзники не предоставят ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее. Об этом в беседе с ABC заявил президент... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:22+0300
2024-05-16T15:22+0300
2024-05-16T15:32+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украина лишится Харькова, если союзники не предоставят ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее. Об этом в беседе с ABC заявил президент страны Владимир Зеленский.“Все, что нам нужно, - это две системы Patriot <…> Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим”, — отметил украинский лидер.По словам Зеленского, ситуация на фронте сложилась крайне сложная, но мировое сообщество не хочет помогать Киеву.Российские военные из группировки войск "Север" активно сражаются в Харьковской области, где уже освободили несколько сел, следует из данных Министерства обороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, Новости
Зеленский назвал условие потери Харькова
Зеленский: ВС России захватят Харьков, если Киев не получит Patriot
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Украина лишится Харькова, если союзники не предоставят ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее. Об этом в беседе с ABC заявил
президент страны Владимир Зеленский.
“Все, что нам нужно, - это две системы Patriot <…> Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим”, — отметил украинский лидер.
По словам Зеленского, ситуация на фронте сложилась крайне сложная, но мировое сообщество не хочет помогать Киеву.
Российские военные из группировки войск "Север" активно сражаются в Харьковской области, где уже освободили несколько сел, следует из данных Министерства обороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.
Критический этап. Раскрыто, к чему стремится Россия, наступая под Харьковом