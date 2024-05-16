https://1prime.ru/20240516/zelenskiy-848243757.html

Зеленский назвал условие потери Харькова

Зеленский назвал условие потери Харькова - 16.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский назвал условие потери Харькова

Украина лишится Харькова, если союзники не предоставят ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее. Об этом в беседе с ABC заявил президент... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:22+0300

2024-05-16T15:22+0300

2024-05-16T15:32+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украина лишится Харькова, если союзники не предоставят ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее. Об этом в беседе с ABC заявил президент страны Владимир Зеленский.“Все, что нам нужно, - это две системы Patriot <…> Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим”, — отметил украинский лидер.По словам Зеленского, ситуация на фронте сложилась крайне сложная, но мировое сообщество не хочет помогать Киеву.Российские военные из группировки войск "Север" активно сражаются в Харьковской области, где уже освободили несколько сел, следует из данных Министерства обороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.

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россия, украина, харьков, новости