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Это все. Укрепление рубля не остановится

Это все. Укрепление рубля не остановится - 17.05.2024, ПРАЙМ

Это все. Укрепление рубля не остановится

В четверг 16 мая курсы валютных пар с рублем демонстрировали разнонаправленную динамику в узких ценовых диапазонах. Колебания доллара США не превышали 0,55%. С... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:07+0300

2024-05-17T09:07+0300

2024-05-17T09:07+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В четверг 16 мая курсы валютных пар с рублем демонстрировали разнонаправленную динамику в узких ценовых диапазонах. Колебания доллара США не превышали 0,55%. С одной стороны, российскую валюту подпитывало восстановление нефтяных цен, повышенный спрос на рисковые активы на мировых рынках на фоне замедления инфляции в США, а также требования для экспортеров об обязательной продаже валютной выручки и приближение налогового периода в мае. Однако рубль испытывал давление из-за коррекционного укрепления доллара после его снижения на слабых инфляционных данных в США. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,12% до 90,96 рубля. Евро вырос на 0,02% до 98,86 рубля, китайский юань прибавил 0,11% до 12,58 рубля. На нефтяном рынке торги 16 мая завершились ростом котировок. Стоимость эталонного сорта Brent увеличилась на 0,63% до $83,37 за баррель. Нефть дорожала благодаря более низким, чем ожидалось, темпам роста американской инфляции в апреле и сильному сокращению запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. Поддержку ценам также оказывали продолжающиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. Опубликованные статданные в среду, показали замедление инфляции в США в апреле, что подогрело ожидания снижения базовой процентной ставки Федрезерва в сентябре. Перспектива более мягкой денежно-кредитной политики оказывает давление на курс доллара и благоприятствует номинированной в американской валюте нефти, так как низкие ставки могут стимулировать экономику и спрос на энергоресурсы. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара и Египта зашли в тупик. Палестинское движение ХАМАС требует остановки атак, а Израиль отказывается до уничтожения группировки. Трейдеры пристально следят за обострением ситуации на Ближнем Востоке, поскольку эскалация напряженности может грозить сбоями поставок нефти и подтолкнуть цены вверх. В пятницу 17 мая на азиатских торгах нефть Brent торговалась около $83,59 за баррель. Технические индикаторы на часовых графиках выглядели благоприятно для покупателей. Спекулянты могут попытаться взять штурмом сопротивление вблизи $83,70 - его пробой откроет дорогу к $85 за баррель. На внутреннем валютном рынке ситуация остается стабильной. Множественные факторы играют на руку рублю. Если нефтяные цены продолжат подъем, у российской валюты есть шансы завершить неделю в плюсе. В ходе утренних торгов доллар стоил около 91,01 рубля. На фоне дорожающей нефти рубль может укрепиться до 90,15-90,50 за доллар, однако дальнейший рост вызывает большие сомнения. Есть опасения, что спекулянты на этих отметках могут начать ставить против рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 0,45%, до 3486,26 п., индекс РТС - на 0,62%, до 1207,94 п. Российский рынок акций продолжил умеренно повышаться. Индекс Мосбиржи MOEX обновил максимум года на 3490,77 п. Факторами поддержки выступали рост цен на нефть и корпоративные новости. Рост сдерживается укреплением рубля.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть