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Названы сроки запуска серийного производства российских электромобилей

Названы сроки запуска серийного производства российских электромобилей - 17.05.2024, ПРАЙМ

Названы сроки запуска серийного производства российских электромобилей

Запуск серийного производства российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич" намечен на третий квартал 2025 года, рассказал РИА Новости генеральный... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T05:43+0300

2024-05-17T05:43+0300

2024-05-17T05:43+0300

экономика

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электромобили

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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Запуск серийного производства российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич" намечен на третий квартал 2025 года, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Кама", которая разрабатывает это транспортное средство, Игорь Поваразднюк в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". "Это будет 2025 год, как мы и заявляли, третий квартал 2025 года", - рассказал он, отвечая на вопрос о запуске электромобиля в серийное производство. По его словам, завод постепенно будет наращивать производство электромобилей, достигая необходимых темпов. "Многое будет зависеть от того, как предзаказы будут конвертироваться в выдачу автомобилей, и от того спроса, который будет на 2025 год, поэтому точную цифру пока не озвучиваем по прогнозам по 2025 году", - отметил Поваразднюк. Говоря о стоимости электромобиля, он пояснил, что показатель будет находиться в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в зависимости от конъюнктуры рынка."Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться", - отметил собеседник.Он добавил, что стоимость автомобиля для клиентов, оформивших предзаказ, также будет зависеть от рынка. При этом они смогут быстрее получить свой электрокар после запуска серийного производства.Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 8 секунд, запас хода составит до 500 километров. По комфорту "Атом" будет соответствовать В классу, габариты электромобиля: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота - 1615 мм. На первоначальном этапе дизайн средства был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро. В августе сообщалось, что электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич". Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Изначально проект получил одноименное с компанией название, однако затем был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

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авто, электромобили